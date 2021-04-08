趙又廷和高圓圓結婚近7年，始終恩愛如昔，近日更被捕獲夫妻倆私下甜蜜互動，完全不用擔心7年之癢，讓網友大讚「這才是愛情的樣子」。

高圓圓近日忙著拍攝新戲《完美伴侶》，就有網友曬出趙又廷特地去探班的影片，只見夫妻倆開心聊天，全程手拉手對視，還不時晃動，就像熱戀般的小情侶，完全不擔心旁人目光，甜蜜指數破表。

趙又廷探班高圓圓，小倆口手拉手聊天。(圖／翻攝自微博)

小倆口恩愛畫面一出羨煞不少人，「確定是結婚7年的夫妻嗎？怎麼跟熱戀期的情侶似的」、「這才是愛情的樣子」、「好像兩個小孩，太甜了」。趙又廷和高圓圓婚後育有一女Rhea，一家三口雖然低調，但卻相當幸福和樂。

其實，高圓圓婚後就鮮少在鏡頭前曝光，生了女兒後，更是把重心放在家庭，直到近來才漸漸復出，趙又廷曾在受訪時談及和高圓圓在家中分工很清楚，他主外，高圓圓主內。

而趙又廷也非常支持高圓圓復出拍戲，「我自己也是她的粉絲，一直在鼓勵她，現在寶寶也比較穩定了，該拍就拍。」至於總是被外界冠上「高圓圓老公」，會不會傷自尊？他也大方回「這多好的事」，他完全不會介意，因為這就是事實。

高圓圓產後復出仍維持凍齡美貌和姣好身材，氣質出眾的她，日前竟被拍到臉凹、臉上還有皺紋的照片，讓粉絲看了都氣炸，紛紛為她抱不平，認為是拍攝角度問題。

(中時新聞網)