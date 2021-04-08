台鐵太魯閣列車2日在花蓮發生出軌意外，造成50死、上百人受傷的重大事故，各家媒體也到現場採訪，帶給民眾第一線最新消息，不過卻被指出不顧家屬感受，遭網友痛批冷血，對此，主播連珮貝語重心長表示：「別再說媒體嗜血，我們也是人！也會感到心痛」。

連珮貝表示媒體職責就是監督政府，太魯閣事故發生後，到現場採訪就是為了揪出弊端、追出真相，在電視上看到短短幾分鐘的新聞，是記者必須花一整天時間守候，才能獲取的資訊，而昨天華視新聞播出運安會公布的撞擊畫面，僅播出2秒就停了，並不是剪接不完全或沒有播完，而是為了顧及罹難者家屬和倖存者心情，主管們在開會後決定不播出。

#記者也是人 媒體天職就是為民眾監督政府 事故發生後 為了揪出弊端、追出真相 我們堅守崗位 你看到短短幾分鐘的新聞 可能是記者守候一整天才得到的資訊 我們也有血、有淚、有感情 這樣的事故現場誰都不想見 昨晚有看華視新聞的朋友可能有發現 運安... 由華視主播－連珮貝發佈於 2021年4月7日 星期三

連珮貝強調這樣的事故現場，不論是誰都不願意看見，除了保留令人心痛的畫面不播之外，在她轉發的文章中，也提到罹難者遺體移出時，所有記者將攝影機向後轉，並退出採訪區，除了以示尊重之外，也是避免造成家屬二度傷害，坦言：「我們也是人！也會感到心痛」。

對此，網友也紛紛留言打氣：「媒體工作者採訪呈現第一手消息，顧及當事者感受和尊重，做公平、公正客觀的報導，才是真正發揮第四權的機制」、「記者很辛苦欸，也要尊重記者的專業」、「辛苦了，記者們，加油！謝謝你們的第一線新聞」。

(中時新聞網)