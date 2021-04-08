美國疾病管制暨預防中心（CDC）主任瓦倫斯基今天表示，最初在英國發現的B.1.1.7變種病毒株，是目前美國武漢肺炎確診病例中最常見的病毒株。

瓦倫斯基（Rochelle Walensky）今天在白宮防疫記者會上指出，最新數據顯示，美國國內7天來平均新增2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診病例超過6.3萬例，較之前7天的平均值增加2.3%。

此外，住院人數也以平均每日5000人持續增加中，較前7天增加2.7%。死亡人數則下降19.7%，過去7天平均每日病故人數為745人。

瓦倫斯基指出，資料顯示，日托中心與青少年體育相關活動的群聚感染病例有所增加，醫院報告也顯示，30與40多歲年輕族群的重症病例有所增加。

她表示，被稱為B.1.1.7變種病毒株是目前美國最常見的病毒株，全美已有52個轄區通報發現此種病例。B.1.1.7變種病毒株是在去年秋天於英國被確認，並被認為具有高度傳播性。

瓦倫斯基呼籲民眾保持警戒，做好防疫工作，她也誓言持續加快疫苗接種進度，「社區傳播風險仍高」。（編輯：周永捷）1100408

(中央社)