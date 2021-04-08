1名網友請來裝潢師傅打造新屋，沒想到工程完工後卻發現滿是瑕疵，木頭地板有凸起物、拉門門桿歪斜等，他要求師傅改善，對方卻稱要半個月後才有空，還說工程不複雜，要求他自己處理，之後竟退款匯了「1元」給他，並將他踢出聊天群組，讓他傻眼說「真的令人不敢恭維，您給客戶的羞辱我都收到了」。

該網友在臉書「爆料公社二社」發文表示，他日前請了裝潢師傅為新房重新裝潢，沒想到裝潢完工後卻滿是瑕疵，包含木頭地板一處因不明原因突起、拉門門桿歪斜、門前後的門桿不對稱等，他在電話訊息中要求師傅擇日回來家中改善，沒想到對方竟然說平日、周末都是排滿，須等到半個月後才有空。

他要求師傅改善，對方卻稱要半個月後才有空，還說工程不複雜，要求他自己處理，之後竟退款匯了「1元」給他。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該裝潢師傅之後說地板問題很好解決，要求該網友自行處理；而該網友則說若是退款，他就願意自己處理，沒想到他竟收到對方匯款「1元」，讓他傻眼地說「他覺得專業與技術只值1元？有這樣瞧不起自己技術的人嗎？」該師傅在匯款完，還將網友提出聊天群組。

師父說工程不複雜，要求他自己處理，之後竟退款匯了「1元」給他，並將他踢出聊天群組。（圖／翻攝自臉書「爆料公社二社」）

該網友說該裝潢師傅先前對門把做壞已坦承疏失，重做1次後，還將費用偷偷加進報價中，所幸最後他有發現，向對方反應後才沒有加錢，之後又陸續出現拖延處理、態度傲慢等，讓他氣得說「真的令人不敢恭維，您給客戶的羞辱我都收到了」。許多網友則回應，「好雷！做不好還轉1元羞辱人」、「好糟糕！怎麼都是付費後翻臉不認人啊」。

(中時新聞網)