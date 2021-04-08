為爭取新人青睞，寒舍美麗酒店除以「信義區最低價」起桌，並搭配不同優惠活動搶單。（圖／寒舍艾麗酒店）

國內疫情趨緩，北市觀光飯店全力搶攻宴會商機，本季起鎖定婚宴強力促銷，除挑出「指定日」下重手殺價搶單，並全面增加適用「指定日」天數且與下修「保證桌數」門檻，割喉浴血全力搶單，掀起2021年「搶婚大戰」，競爭激烈創歷來之最。

宴會收入為觀光飯店重要餐飲營收，婚宴營收更占觀光飯店餐飲營收4成至5成，2020年新冠疫情重擊觀光飯店，計畫成婚新人紛紛遞延或取消訂席，重創北市觀光飯店宴會生意，受災程度僅次於住房。

2021年國內疫情受控趨緩，各飯店宴會生意再現曙光，惟因原計畫去年請酒宴客的新人往今年遞延，使各飯店「黃道吉日」與周末宴會廳與空間場地開始「塞車」，為把握商機並積極搶單，北市觀光飯店釋出較往年更多的「指定日」降價接單，期能增加宴會廳使用率，衝高營業額。

寒舍艾麗酒店7日宣布推出「幸福百分百」囍日婚宴專案，釋出100天、並以中式宴席每桌15,800元＋10％起「 破盤價」搶單，換算下來每人平均1738元，為信義區觀光飯店婚宴最低價。4月30日前完成付訂並加碼「幸福好禮三重送」，包含加送精緻客房住宿乙晚含早餐)、每桌附紅酒乙瓶，以及喜宴試菜5折優惠。

台北君悅酒店釋出168天特定日供新人挑選，為市場「適用優惠價天數最多」的觀光飯店，每桌19,800元＋10％越，平均單人價1,815元。台北寒舍艾美酒店專案釋出128天，每桌23,800元＋10％越，每桌12位各人，保證桌數只要6桌即可訂席，為市場「保證桌數最低」的飯店。

台北香格里拉遠東國際大飯店2021年「日日好日」專案，釋出指定日66天，每桌16800元＋10％，平均單人價,1,848元。台北晶華酒店「幸幸福好價日」則提供111天，起桌價13,900元＋10％，平均單人價1,529元。台北喜來登大飯店「愛戀專案」，周一至周四平日可以13,800元＋10％起桌，每人1518元，為市場「個人平均單價最低」飯店。

為強化號召力，北市觀光飯店除以「破盤價」以廣招徠，並結合名資源提供不同好康回饋「誘婚」。如寒舍艾麗酒店即攜手日本百年珠寶品牌「festaria TOKYO」合作，新人於寒舍艾麗酒店完成付訂後，即可享獨家限定優惠購買品牌婚戒，亦或是購買Wish upon a star經典系列另贈精美Led戒盒。另外以優惠價加購戶外花園證婚儀式％、迎賓雞尾酒會，及戶外婚後派對等。

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