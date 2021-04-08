金管會公布外資進出最新統計，外資2021年3月淨匯出約3.29億美元（約新台幣93.5億元），為連2月淨匯出，累計淨匯入金額續降至約2130.95億美元（約新台幣6.05兆元）。不過，與過往單月動輒變動10億美元起跳相比，仍屬於小幅調節態勢。

金管會統計，外資3月淨匯出約3.29億美元，其中一般外資淨匯出約3.31億美元、陸資淨匯入約0.02億美元。不過，累計外資首季仍淨匯入約45.5億美元，其中一般外資淨匯入約45.53億美元、陸資淨匯出約0.03億美元。

去年因新冠肺炎疫情重創全球股債市，使外資資金操作幅度波動加劇，其中3月淨匯出達近103.96億美元、創下單月新高紀錄，但自10月起明顯回補，使全年淨匯出金額收斂至約50.54億美元。在今年1月淨匯入49億元後，雖連2月淨匯出，但均屬於微幅調節規模。

不過，外資3月出脫台股力道再度加大、合計賣超1514.43億元，其中對上市股票續賣超1453.39億元、對上櫃股票亦賣超61.04億元。累計首季合計賣超台股擴大至3336.44億元，其中對上市股票賣超擴大至3290.79億元，對上櫃股票則轉為賣超45.65億元。

(時報資訊)