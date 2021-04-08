台北市實價登錄揭露天母豪宅「天母御莊」新交易，今年2月2樓304.5坪，由法人「家三寶」以現金3.22億買下，這是實價登錄後「天母御莊」的第一次揭露的交易，單價139.2萬，和「筑丰天母」並列天母最貴巷弄豪宅。

台灣房屋天母七段特許加盟店店長黃翊華指出，天母御莊樓高五層，屬天母少見大坪數豪宅，戶數僅十戶，2013年交屋，目前屋齡八年，走歐式貴族風格，預售時單價約在150~170萬左右，如今天母豪宅市況比十年前行情下修，估計前手屋主應該讓價約一成。

中山北路七段141巷是天母知名豪宅巷弄，因鄰天母公園、櫻花崗公園、磺溪河畔，近日僑學校、美國學校，其中天母一莊、天母御莊和皇翔天母，和鄰近的81巷的橡樹園（天母富邦）都屬五層樓高莊園式豪宅，戶數少，低調幽靜，頗受天母富豪喜愛。

觀察今年仍有不少富豪買房以公司名義購入，包括西華富邦和琢白，都有法人交易，似乎無懼政府針對法人的種種限縮。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，房地合一新制，針對法人持有五年內的賣屋所得，從20%的營所稅，改課35~45%的房地合一稅，央行也祭出信用管制，限縮法人購買豪宅的貸款成數降為四成。

張旭嵐指出，不過限貸對於滿手現金的高資產族而言，似乎完全不受影響，且若為家族置產，或企業轉投資置產，持有五年不算難事，尤其要有轉手、有獲利才課稅，若是不動產取得價格低，或是有發展性的區域或產品，長期增值空間大，因此以法人置產投資，仍會是企業資產規畫的選項之一。

(時報資訊)