國發會景氣燈號在2021年2月時轉成景氣熱絡的紅燈，除了是10年來首見的燈號外，分數亦是32年來新高。仲量聯行指出，台灣經濟表現相當突出，帶動不動產投資及租賃信心，預估2021年不動產市場仍能維持這番熱度，持續向國際展現台灣的韌性及成長潛力。

在辦公供給仍維持緊縮且需求不停增加的情況下，市場動能將維持趨緩，仲量聯行預估至2023年較大規模面積釋出以前，整體市場仍會偏向房東市場，特別是在多數新供給多為自用辦公室或是都已預租完畢下，租戶多數僅能續租既有空間。租金方面，預估2021年在兩棟已預租完畢的大樓租金逐漸揭露下，租金將有機會持續向上攀升2-3%；新成交租約將會聚焦於預租2022年的新供給、有較多釋出的郊區，如內湖南港區、抑或是較有彈性的共享空間。

2021年第一季辦公租賃市場在供給持續緊縮下，市場仍維持平穩，空置率持平在2.1%，續為21年來新低紀錄；租金部分則持續攀升，年成長0.7個百分點，月平均租金來到每坪新台幣2,828元。整體A辦市場總淨去化量25坪，新簽訂需求多來自於新創軟體產業。供給量嚴重不足下，潛在辦公室需求仍持續旺盛，預計新釋出單位仍會快速去化完畢。

廠辦市場部分，2021年第一季熱度仍持續攀升，以內湖區來說，在大量科技產業積極進駐下，整體空置率較前期下降近2.6個百分點，最新釋出大樓-宏匯瑞光去化速度穩定，面積與前期相比去化了近6,000坪，顯見廠辦市場需求仍十分旺盛；租金則維持平穩，月平均租金落在每坪1,409元。南港區部分，本季空置率小幅上升近0.7個百分點，主要因為有租戶部分調整其租賃面積所致；整體租金仍維持穩定，月平均租金落在每坪1,424元。

(時報資訊)