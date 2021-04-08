週三(7日)Fed公布最新會議紀要，承諾維持寬鬆政策，拜登透露企業稅率有談判空間，標普指數收盤創下歷史新高，終場美股四大指數漲跌幅介於-0.07~+0.15%。蘋果+1.34%、特斯拉-2.99%、美光-0.50%、台積電ADR-2.08%、聯電ADR+0.56%、日月光ADR-0.51%。

雖週二(6日)美股自歷史高點回落，但週三台股在台積電及聯發科開高之下，以上漲31.48點的16771.35點開出，雖盤中在亞股賣壓出籠，日、陸、港股翻黑之下，台股一度翻黑，不過在面板、Mini LED、綠電、鋼鐵、光電等族群上漲下，指數震盪走高，終場加權指數以上漲75.49點的16,815.36點作收，漲幅0.45%，成交量3,426.57億元。三大法人合計買超83.02億元：外資買超64.57億元、投信賣超4.78億元、自營商買超23.23億元。

由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：價漲量增，量價配合，有利短線持續走高。

（2）、均線：短、中、長期均線多頭排列，有利指數走揚，未跌破5日線前，短多續強。

（3）、技術指標：日KD在3/29出現黃金交叉，週三K、D持續走高，未出現死亡交叉前，指數仍有高點可期。。

櫃買指數開高震盪走高，收在211.38點，漲幅0.80%，近期沿5日線上漲，未跌破5日線前，短多續強。

觀盤重點，週三台股再創歷史新高，在量價、均線、技術指標均有利多頭下，短線仍有高點可期，偏多操作為宜。

(時報資訊)