台鐵408車次太魯閣號2日發生嚴重出軌翻覆意外，造成50人死亡、200人輕重傷，檢討聲浪四起。不過就在意外發生的前一天，總統蔡英文才在臉書分享台鐵的「十年購車計畫」成果，開箱台鐵新列車，這也讓國民黨前副祕書長蔡正元忍不住，第一次在自己的臉書分享蔡英文的貼文，諷刺：看看她如何誇耀台鐵的車廂秀。

蔡英文開箱「台鐵最美區間車」，1日在臉書分享多張照片，指出台鐵的EMU900型電聯車，從「台灣頭」基隆展開首航，清明連假就要投入營運，「新車果然很不一樣！」

總統蔡英文1日試乘台鐵的EMU900型電聯車。（圖／摘自蔡英文臉書）

蔡英文也在文中提到，車種簡化後，還能增加維修、保養上的效率，並期許台鐵除硬體升級外，更要發揮團隊精神，在列車的駕駛、保養、車輛調度及旅客服務等方面，都要展現出最高度的專業，讓台灣的鐵路運輸和鐵道文化，繼續駛向新的階段。

沒想到，隔日就發生太魯閣號翻覆意外。蔡正元7日在臉書分享蔡英文的該篇文章，表示「看看五天前，蔡英文如何誇耀台鐵的車廂秀」。

蔡正元首次在臉書轉貼蔡英文臉書貼文。（圖／摘自蔡正元臉書）

今（8）日是太魯閣號的頭七，蔡英文昨出席民進黨中常會時則強調，台鐵的改革勢在必行、政府責無旁貸，並提出「徹底解決台鐵組織文化」、「努力解決台鐵長期虧損」、「台鐵經營模式」3大改革方向，請大家信任政府、一起努力。

(中時新聞網)