小編今天（8日）精選5件不可不知的財經大事，最大頭條是房地合一稅2.0自今年7月1日生效，也就是說，在7月1日後所出售的房子就會適用較為嚴苛的稅率，因此短期炒房、投機客逃命時間剩不到3個月。

【1】房地合一2.0逃命期 剩不到3個月

立法院財政委員會昨日完成《所得稅部分修正草案》朝野黨團協商有共識，房地合一稅2.0自今年7月1日生效，也就是說，在7月1日後所出售的房子就會適用較為嚴苛的稅率，因此短期炒房、投機客逃命時間剩不到3個月。

【2】聯電營收超威 敲出雙響砲

晶圓專工大廠聯電7日公告3月合併營收166.20億元，第一季合併營收470.97億元，同步創下歷史新高紀錄，主要是受惠於產能供不應求以及漲價效應發酵。聯電訂單能見度已看到下半年，產能供不應求情況延續到年底，第二季可望再度調漲晶圓代工價格，法人樂觀預期聯電全年營收將逐季創下歷史新高。

【3】報價看漲 面板雙虎仍看好

面板雙虎友達、群創領軍，7日光電族群攻高，類股指數在集中、櫃買兩市場皆突出，漲幅雙雙逾2％。宅經濟持續發酵，推升電視與IT面板需求，面板漲價題材延燒，市場預期，第二季價格漲幅上看10～20％，面板產業光景依舊看好。

【4】台股基金熱 首檔淨值破200元

台股強勢表現帶動台股基金淨值，統一全天候基金6日淨值上揚至209.38元，成為首檔淨值破200元的台股基金、刷新紀錄。投信統計，國內164檔台股基金6日有126檔淨值創新高，占比達77％，其中淨值破百元的台股基金共有13檔。

【5 】晶片新一輪漲價潮 中芯開槍

自2020年下半年需求持續火熱的晶片，出現新一輪漲價潮。大陸多家晶圓代工和驅動IC等大廠，近日紛紛告知客戶漲價消息，自4月起未上線和交付的訂單，都將以新價格交易，指標廠商中芯國際的調幅更上看三成。

(中時新聞網)