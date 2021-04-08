世界高爾夫球名將老虎伍茲（Tiger Woods）在今年２月驚傳嚴重車禍，媒體報導，老虎伍茲於台灣時間24日凌晨3時在加州洛杉磯發生車禍，當時45歲的老虎伍茲因不明原因翻車，車體部份撞爛，事故現場照也在洛杉磯電視台播出，照片顯示一輛越野車側滑入林地，洛杉磯警方表示，當時需要動用金屬鉗破壞車體，才能將他拖出車外。

當時老虎伍茲車禍現場。（影片來源：ABC7）

而之後他傷勢非常嚴重，遭逢多處骨折，幸好休養到３月時已能出院回家，無生命危險，而此事件發生後老虎伍茲失事原因引來大量探討，當時警方確認他無酒駕，也無服用任何藥物等會導致降低駕駛能力的證據，認定是單純交通事故。

而有其他專家表示，據調查結果，許多證據顯示他在車禍當下處於注意力不集中，甚至是睡著狀態，但外界還是有許多猜測，畢竟車禍非常嚴重，必定事出有因。而今日警方總算公佈最新調查解果，表示他當時車速高達140公里，然後是過彎失控，甚至疑似把油門當煞車踩！

警方公告發現，他當時車速為當地路段速限兩倍，高達140公里上下，他說：「車輛在不安全速度下行駛，導致無法成功過彎」。警方從車上取得數據顯示，老虎伍茲出事前不但沒踩煞車，反而將油門踩到99%，調查人員認為他可能一時誤把油門當煞車踩，最後車子撞樹時估計時速也高達120公里，情況相當可怕！

(中時新聞網)