文化傳承源遠流長 拒絕被閹割的櫥窗文化 ～高金素梅2021.04.07

行政院研議將國立故宮博物院，自2級機關降為3級機關，但文化部下的國立台灣歷史博物館及國家台灣文學館，則將由4級機關升級為3級機關。無黨籍立委高金素梅昨日（7）質詢文化部部長李永得，以總統蔡英文2017年在春節期間拜廟行程中，闡述「文化臍帶」內涵，警告執政黨若以擷取式、切割式打造台灣歷史，那便是「法西斯的文化傳承」。李全程未發一語，最後被追問才強調，國立台灣歷史博物館館長張隆志是這方面專家，他必能非常理解。

高金素梅表示，對文化部欲提升國立台灣歷史博物館的訴求無法接受，但她相信在民進黨人數輾壓下，最後應該還是會「提升成功」，但她有一些肺腑之言，想對在座的文化部長、教育部長說。

高金素梅表示，當大家在討論國立台灣歷史博物館或國立台灣文學館，都脫離不了所謂的「文化臍帶」，她並非專家或學者，無法清楚解釋這個名詞，「但是有一個人，她卻用具體的行動闡述了文化臍帶」，那個人正是蔡英文，她在2017年春節期間，未發表任何談話卻「風塵僕僕南北拜廟」。高金指出，蔡當年第一站去車城福安宮，該廟建於明永曆16年（1622年），建築採中國北方三進六層宮殿形式，它號稱是東南亞最大的土地公廟，也是恆春的信仰中心，蔡會選擇從該廟出發為台灣祈福，「我相信沒有人，能夠說她是去中國化。」

隨後，蔡英文也到了台南的開台天后宮，該廟供奉著鄭成功親自到湄州恭迎的三尊鎮殿媽祖，也是現在台灣最早、最大的媽祖廟，日本侵略台灣時曾遭大肆破壞，光復後才又修建完成。初二蔡到新埔義民廟，該廟收葬了乙未抗日保台戰爭中逝去的英靈，「那些歌頌日本殖民政府的人們，該給蔡英文什麼樣的說法呢？」高金素梅強調，蔡這趟拜廟之旅相信也是一趟歷史與文化之旅，因為每一座廟都呈現了台灣先民開台艱辛的軌跡，也都有著深厚的中華文化與歷史傳承關係，所有的神祇都是中國或閩台的歷史與傳說，香火與聖像也多半源自大陸的祖廟。

高金素梅拿出文化部書面報告痛批，內文稱行政院為彰顯對台灣歷史與文學的重視，要推動提升國立台灣歷史博物館和國立台灣文學館升級為3級機構，但她認為，台灣文化的打造不能是「擷取式」的，就像轉型正義也不能是「切割式」的，而絕對是「一脈相承」的；沒有人會反對這些機構升級，但她希望文化部長與教育部長對台灣歷史的詮釋、轉型正義與未來教育，不該是「法西斯的文化傳承」，並詢問李永得「同意嗎？」

李永得對高金素梅開講全程未發一語，直到被追問，才開口將球丟給國立台灣歷史博物館館長張隆志，稱其曾撰寫論文，以理解角度去詮釋平埔族，相信非常能理解高金的話；相信各個族群未來都會加入，共同來書寫台灣自己的歷史，這些都是開放性的，也包括原住民在內。高金則直言：「我會盯著你的，張館長。」表示她會繼續注意後續發展，如她剛才所一直強調的「文化一脈相承」，希望文化部長也能學習蔡英文的文化之旅，而不是用切割式的來打造某種的台灣歷史。

(中時新聞網)