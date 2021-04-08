40歲女星張柏芝最近瘋傳懷了第4胎，但她曾脫口沒有考慮再生，女星吉克隽逸也說張柏芝錄影時食量超大，暗指可能因此才多次被拍到凸肚照。昨(7日)張柏芝出席時尚活動，淡黃色鏤空碎花外套上身，裡面穿著短裙、白上衣，竟意外讓她上半身看起來超雄偉，水桶腰也現形，還有網友看不過去說：「P一下吧」。

張柏芝近日因上《乘風破浪的姐姐2》，一舉一動都成為話題，人氣再度翻漲，節目中楊丞琳曾建議她可以搬到北京住，張柏芝則透露因為工作因素必須上海、北京兩邊跑，所以其實兩地都有房產，2019年更有媒體起底張柏芝在北京的豪宅價值至少台幣3億元，位於上海的獨立豪宅也不便宜，在同區也有房產的名人是劉亦菲、郭敬明。

疑因服裝、角度，張柏芝昨晚看來虎背熊腰。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

傳聞沉寂好幾年的張柏芝，這回出席真人秀荷包賺滿滿，除了節目酬勞外還引來3個代言邀約、7個廣告拍攝，粗估從今年初起已經進帳至少台幣2億，且她在節目中直率真性情的表現，不僅毫無架子，還多次主動想跟前情敵王菲好友那英同隊，高EQ的表現也為她引來許多粉絲喊讚。

網友評論張柏芝。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

據《網易娛樂》報導，昨張柏芝在北京出席時尚活動，穿著鏤空碎花外套的她，頂著高馬尾中分造型現身，整個人美到發光，受訪時她謙虛說感謝父母生下她，平時對她而言美不是一種壓力，但為了維持美貌注重打扮有一點點壓力，其他網友見此說：「不愧是女演員顏值天花板」、「好大的孕肚」、「p一下吧」、「不是還在比賽嗎哪有孕婦」、「狀態太好了，仙女」。

(中時新聞網)