鯨魚尾巴以3D列印修復完成。（台南市工務局提供／曹婷婷台南傳真）

台南市南區灣裡親水公園的公共藝術作品鯨魚，疑似遭民眾當休憩座椅，導致鯨魚尾巴斷裂，台南市工務局首次採用3D科技列印搶救，現已完成修復。工務局表示，公園公共藝術品維護不易，呼籲民眾共同守護，讓岸上鯨魚也能悠遊於大自然中。

南區親水公園位於二仁溪與黃金海岸之間，以擁有許多熱帶濱海植物、各項運動設施及七彩風車與鯨魚群等公共藝術品著稱，受到不少民眾喜愛，成為台南市民及遊客假日的好去處。

日前鯨魚造型之公共藝術品，疑似遭民眾作為休憩座椅使用，導致鯨魚尾巴部位損壞，工務局嘗試採用3D列印技術，針對損壞尾巴部分進行修繕，首先依照周圍完整的鯨魚造型進行尾巴部位的3D繪圖建模，接著進行3D列印輸出各細節部位零件，再將各部位零件組裝及上色，最後將複製完成的鯨魚尾巴部位安裝固定於鯨魚本體，恢復鯨魚原有完整造型。

工務局表示，公園公共藝術品增添公共空間海洋氣息，也獲得許多遊客的喜愛而前來打卡，但維護不易，呼籲民眾共同守護。

(中時 )