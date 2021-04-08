安碁資訊(6690)自結110年3月營收為7838.4萬元，月增39.94%，年增9.66%。累計前3月營收共計1.79億元，年增9.11%。

安碁去年全年合併營收達8.03億元，年增25.10%，創下歷史新高。去年安碁EPS為4.93元，發放3.3元股票股利以及0.2元現金股利，創歷史新高。

安碁客戶包括政府機關與金融證券產業等中大型企業。在政府部分主要是以風險管理為核心資通安全專法的推動，各機構單位將依預算持續編列定額的資安支出，讓組織的相關資訊系統都能獲得必要的資安防護，降低營運中斷的風險。安碁資訊協助政府相關機構強化資通安全防護工作的資安專業顧問服務、資安平台建置服務等大型專案陸續完成驗收並進行營收認列。

在金融產業主要是金管會制訂金融產業在定期資安檢測及演練的規範，因此，安碁資訊因應金融業在資安滲透測試、強化銀行 APP 資安控管、建立分散式阻斷服務(DDoS)攻擊的監控與事故應變機制等服務的需求成長，提供相關合規的金融資安服務讓營收貢獻持續升溫。

營收分布包括資訊安全整合性監控及防護服務；資訊安全專業顧問服務以及資訊安全平台建置服務。

(時報資訊)