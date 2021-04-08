美股周三漲多跌少，台北股市今(8日)開盤以16786.56點、下跌28.8點開出，台積電受ADR下跌2.08%影響，開盤即下跌4元，以606元開出，盤中見604元，下跌6元，失守季線。

美國聯準會(Fed)周三(7日)公布最新會議紀錄，將繼續維持寬鬆貨幣政策，以支持經濟全面復甦，道瓊工業指數終場上漲16.02點(或0.05%)，收在33446.26點，那斯達克指數收盤則下跌9.54點(或0.07%)，收在13688.84點，標普500指數終場上漲6.01點(或0.15%)，收在4079.95點，費城半導體指數收盤上漲0.36點(或0.011%)，收在3266.46點。

台股昨日開高走高，盤中見到16816.34點的歷史新高紀錄，終場收在16815.36點，上漲75.49點，續創收盤指數新高，成交值3400.02億元，外資及陸資買超64.57億元，投信賣超4.77億元，自營商買超23.22億元，三大法人合計買超83.02億元。

法人表示，今年是經濟擴張的一年，外銀預期半導體及出口表現將為台灣經濟創造奇蹟，陸續上修今年台灣經濟成長率預估值，其中星展估今年台灣經濟可成長5%，台股多頭格局是現在進行式，建議關注第1季財報表現佳的個股未來第2、3季展望是否持續有漲價等利多題材，在拉回時逢低慢慢布局。

(中時新聞網)