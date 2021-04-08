女星謝忻在2019年被拍到與「浩角翔起」成員阿翔在街頭車吻，兩人從主持搭檔卻演變成不倫戀，重創謝忻和阿翔的演藝事業，隨著時間慢慢過去了，阿翔重回家庭、謝忻則把重心放在事業上，不過卻有網友近日在網上留言問「看見阿祥（翔）再親」，對此，謝忻也高EQ回應了。
謝忻日前在臉書分享去看電影首映，有工作人員問她「請問妳是政大的學生嗎？」謝忻則幽默回應：「我嘗試過，但分數不夠」，原來在同一段時間中，政大也有一場包場，工作人員誤以為她在找路，謝忻開心被誤認成大學生，開心直呼：「個人自我感覺良好地驕傲了起來」，不過謝忻發文卻引來網友留言問「看見阿祥（翔）再親」。
該網友天外飛來一筆的留言，不少人紛紛為謝忻抱不平，不過，謝忻也高EQ回應：「加油！是該走出來的時候了！」而粉絲都對謝忻的正面回應給予一片好評，大讚她神回應。
其實，謝忻因前年這場不倫戀，讓她的演藝事業一度跌到谷底，謝忻重挫形象，離開主持10多年的《綜藝大集合》，不過謝忻整理好思緒後，積極重新出發，轉戰直播、接業配，努力走出事業低潮，她從咖啡廳打工、回歸校園當音樂老師，而謝忻也正面迎戰、大方談不倫戀，讓謝忻的人氣逐漸回升，現在謝忻走出小三陰霾，積極闖事業、經營自己生活。
(中時新聞網)
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