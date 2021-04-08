疫情期間人們出走舊金山不是祕密，一項新的研究發現，全美許多上班族逃離昂貴的大都會區域，芝加哥人和紐約人遷居佛羅里達州，而奧斯汀與西雅圖吸引最多「前」加州人。

房地產訊息網站Zillow於6日公布該公司進行的第一份遷移報告，發現去年有11%的美國人搬家，這比美國人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）於2018年至2019年間報告所呈現9.8%的遷移數字更為升高。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情期間，舊金山的公寓空屋率提高、房租下降，「出舊金山記」已不是新聞。根據美國郵政服務的統計，舊金山人在遷走時要求郵局轉寄信件的新地址，15個主要「出走」地點，有6個仍在舊金山灣區，顯示舊金山人沒有搬太遠。

然而，Zillow與北美廂型車搬家公司（North American Van Lines）合作的報告，呈現不同結果。這份分析搬家公司貨車路線的資料，顯示跨州遷移的例子，而且舊金山並非最多人才出走的大城市。

根據Zillow的遷移報告，疫情期間美國外流人口的5大城市排名，以芝加哥居榜首，依序為紐約、洛杉磯和聖地牙哥，舊金山排第5。

芝加哥人主要移居的兩大城市是鳳凰城和佛羅里達州薩拉索塔 （Sarasota）；紐約最多人往南搬到北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）和佛羅里達州邁阿密（Miami）。

從洛杉磯和聖地牙哥出走的人選擇德州達拉斯與相隔40分鐘車程的達拉斯-沃斯堡（Dallas-Fort Worth）及亞利桑那州鳳凰城（Phoenix）。

「前」洛杉磯人、聖地牙哥人和舊金山人共同交集的遷移城市以德州奧斯汀（Austin）與華盛頓州西雅圖最熱門。

舊金山人遷移的5大城市，以西雅圖居冠，依次為奧斯汀、俄勒岡州波特蘭（Portland）、亞利桑那州鳳凰城和科羅拉多州丹佛（Denver）。

從舊金山南灣矽谷聖荷西（San Jose）搬走的人，以奧斯汀、丹佛、科羅拉多州波爾德（Boulder）、北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）和阿肯色州費耶特維爾（Fayetteville）為新家。

Zillow資深經濟學家塔克（Jeff Tucker）說，早在2018年起美國人就已經紛紛搬離昂貴的大城市，尋求可負擔、中型城市的生活，疫情加劇這股趨勢。參與調查的人有31%表示會搬離一年或更久，76%的人認為情感因素讓他們難以搬家，而搬到新城市的人8成認為「值得」，有5成遷移者「覺得快樂、搬家之後心情較輕鬆」。

(中央社)