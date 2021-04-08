太魯閣號出軌釀50死 究責.專戶皆惹議

台鐵太魯閣號408車次，2日發生撞擊包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷，是國內逾半世紀最慘軌道世故，交通部部長林佳龍提出辭呈、但未立即下台。國民黨立委鄭正鈐直言：「官位比人命還重要？」痛批林在外界撻伐聲浪下，6日才遞出辭呈，行政院院長蘇貞昌卻以善後為由不准辭，連國民黨欲提案成立交通事故調閱委員會，都被民進黨以人數優勢否決。網友則表示，聽到鄭這句話難過得大哭。

鄭正鈐昨日（7）在臉書發表文章《官位比人命還重要？》內文痛批，任何重大事故發生，有良知的官員會覺得愧對人民，反省的是自己的疏失與不夠盡責，才會讓災難趁隙而起；但蔡政府的官員們，心之所繫的卻是如何保住官位。

鄭正鈐表示，太魯閣號事故奪走50條人命，在外界一波接著一波的究責壓力下，林佳龍直到6日才提出書面辭呈。蘇貞昌不但以還有事要善後作為藉口，連國民黨立院黨團，提案成立交通事故調閱委員會，並且要求蘇貞昌下台，都被民進黨以人數優勢否決。鄭坦言，保障人民安全穩定的生活，是政府最基本的作為，人民要的不是一個釀成災禍再來善後的政府。做不好就下台，是給人民最起碼的交代，而不是不斷重複上演「矢言改革」卻始終停在原地的戲碼。

鄭正鈐指出，普悠瑪事件奪走18條人命，「台鐵總體檢報告」，在85天內總共召開55次各項大小會議，其中「台鐵總體檢會議」總共十次、諮詢小組三次會議、機電分組更是高達15次會議。洋洋灑灑交出了300多頁的報告，但兩年多後，「蔡政府有改革嗎？」

不僅如此，鄭正鈐痛批，普悠瑪事故後，蔡政府矢言改革台鐵，不會讓家屬的眼淚白流，但不久前，台鐵接連發生調車時夾死調車工、電力維修車撞死兩名道班工，這些都是人為疏失釀成的人禍，但蔡政府卻沒有人認真看待這些意外事件發出的警訊。鄭質疑：「蔡政府至今的表現，不但沒有反省，反而是不斷帶風向企圖卸責，而蘇貞昌的致歉與林佳龍的哽咽究竟是對人命的哀傷，還是對官位的不捨？」

文章一出，獲得超過1200個讚、近200則留言與100次分享。網友紛紛回應：「『官位比人命還重要？』這句話讓我哭了」、「命是別人的，官是自己的」、「民進黨各個官員都是很戀棧的，林佳龍若是真的夠負責就應該婉拒慰留」、「台灣沒救了，政府在哪裡？政府在忙什麼？民進黨民調依舊沒影響！悲哀！」

(中時新聞網)