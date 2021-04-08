太魯閣號發生重大事故，7日總統蔡英文出席民進黨中常會，提出「徹底解決台鐵組織文化」、「努力解決台鐵長期虧損」、「台鐵經營模式」3大改革方向。對此，國民黨前立委孫大千表示，行政院長蘇貞昌死賴著不下台，誰會相信民進黨能改革呢？

蔡英文昨強調，對於很多人提出台鐵施工安全管理的意識和標準，一定要全面檢討，革新台鐵的組織文化、管理和安全組織問題不解決，營運模式再怎麼調整都無法滿足社會期待；而台鐵的改革勢在必行，也是政府的責任。

孫大千今（8）日在臉書直呼，「蔡英文真的別再裝了！聽了讓人拳頭都變硬了」，民進黨執政根本就是標準的「滿口漂亮話，一堆扯爛污」。

孫大千質疑民進黨政府是否能做好台鐵改革。（圖／摘自孫大千臉書）

他也提起2018年普悠瑪號事件發生時，政府不就宣示一定會痛定思痛，落實改革嗎？請問一下，當時說好的改革呢？普悠瑪號事件發生後，行政院跨部會檢討出來的「台鐵總體檢報告」，蘇貞昌為什麼就是不核定呢？

對於台鐵局長懸缺未補，孫大千直指，因為蘇貞昌和林佳龍的貌合神離，導致局長懸缺至今，連個局長都沒有，還談什麼改革？蘇貞昌居然死賴著不下台，誰會相信民進黨能改革呢？

最後，孫大千說，台灣人民現在是在質疑政府為什麼不落實台鐵的改革政策？兩年多的時間，一事無成，白白犧牲掉五十條善良寶貴的性命。蔡英文現在有什麼資格要求人民「不必懷疑政府改革的決心」呢？

針對台鐵總體檢報告，蘇貞昌日前受訪時表示，報告在完成後三天就由政院秘書長立刻通函各部會執行，其中要改善的144項已執行完畢、109項解除列管，對於後續中長程改善，如組織改造、修法、提高票價等，因事關重大牽涉問題很多，都還持續進行，不要再做不當的誤導。

(中時新聞網)