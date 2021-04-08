太魯閣出軌意外造成50死、超過200人受傷，今日（8）是罹難者頭七；坐在第8車廂生還的楊姓男子，帶著2名女兒搭上列車，小女兒不幸罹難，他一度情緒崩潰，出現嚴重創傷壓力症候群，在招魂結束後心情已漸恢復；他對醫師說，小女兒生前喜歡玩水，決定辦海葬，「讓她與海洋同在，當一個最美麗、可愛的小天使」。

1名義消先前在臉書上表示，他當時進入隧道搶救第8車廂的傷患時，先救出楊姓男子，但楊男不斷說2個女兒仍在車廂內，他則承諾會救出女兒們，之後大女兒先被救出，但另名義消之後卻抬出小女兒的遺體；楊男看見後開口問「可以讓我再抱抱她嗎？」父親擁抱死去女兒的1幕讓現場救災人員不忍難過；事後楊男感謝當天救災人員的協助，說「感謝你們的幫忙，至少讓我還有一個女兒」。

父親擁抱死去女兒的1幕讓現場救災人員不忍難過；事後楊男感謝當天救災人員的協助，說「感謝你們的幫忙，至少讓我還有一個女兒」。（圖／翻攝臉書）

目前楊姓男子的大女兒頭蓋骨凹陷碎裂，經開刀急救後，4日已恢復意識，目前恢復情況良好；據《ETtoday》報導，慈濟醫院醫師林喬祥透露，楊男先前面對小女兒罹難，出現嚴重的創傷壓力症候群，在招魂結束後精神穩定許多，楊男說小女兒非常喜歡水，決定要以海洋的方式安置遺體，「讓她與海洋同在，當一個最美麗、可愛的小天使」。

為悼念罹難者與殉職的司機員，台鐵在「頭七」這天，將由全體火車司機員在胸前繫上黃絲帶，全省的列車並於9點28分鳴笛30秒悼念、致敬。

(中時新聞網)