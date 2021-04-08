IATA：2月國際旅客流量銳減近9成 09:112021/04/08 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際航空運輸協會（IATA）表示，由於新冠疫情再度升溫，2月國際旅客流量與去年同期相比崩跌近9成。4月1日才接任IATA總幹事的威爾許（Willie Walsh）在上任來的首場媒體簡報會上指稱，2月國際旅客流量銳減89％，顯示當前環境不見任何復甦跡象。 為提振航空旅遊，IATA推出了旅遊通行證App計畫，旅客可將病毒檢測結果和疫苗接種證明上傳到App，新加坡政府已宣布將率先在5月啟用IATA的App。 外匯存底 終結連21月新高 3月減42.82億美元 水湳文商79號 每坪280萬創新高 (工商 ) #IATA #國際旅客 #App #銳減 #流量 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 熱氣球嘉年華7月登場 飯店推早鳥優惠 10:432021/04/08 生活 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 09:002021/04/08 房市新訊 2021房市繼續燒 大台中七期 稀有地段 成購屋族首選 09:002021/04/08 財經 加密通貨交易所掛牌利多 Coinbase首季營收暴增近9倍 04:102021/04/08 全球財經 《國際社會》韓國新冠疫情告急 9日擬祭新社交管制 10:522021/04/08 財經 防疫撒天網 國際特赦組織控侵犯人民隱私 04:102021/04/08 政治要聞 NFT退燒... 專家憂泡沫破滅 04:102021/04/08 全球財經 《國際金融》聯準會3月會議記錄：經濟穩定復甦前 政策不退場 10:522021/04/08 財經 打房後遺症來了 首季推案量先龜縮三成 11:122021/04/08 財經 《觀光股》雅茗填息2成 營運拚返高峰 09:272021/04/08 財經 北市預約公車屢遭放鳥 提醒加停權奏效 04:102021/04/08 地方新聞 財經熱門新聞 16檔漲價概念股 群起秀肌肉 - 財經要聞 - 工商時報 對三星死心？美企老大5G晶片急單給台積電 - 財經 太魯閣號事故理賠總整理 4罹難者以信用卡購票：總計獲賠7千萬 - 財經 工商社論》美債殖利率走升拉響三大警報 - 工商社論 - 工商時報 聯電營收超威 敲出雙響砲 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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