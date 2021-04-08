國際航空運輸協會（IATA）表示，由於新冠疫情再度升溫，2月國際旅客流量與去年同期相比崩跌近9成。4月1日才接任IATA總幹事的威爾許（Willie Walsh）在上任來的首場媒體簡報會上指稱，2月國際旅客流量銳減89％，顯示當前環境不見任何復甦跡象。

為提振航空旅遊，IATA推出了旅遊通行證App計畫，旅客可將病毒檢測結果和疫苗接種證明上傳到App，新加坡政府已宣布將率先在5月啟用IATA的App。

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