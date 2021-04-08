周三美股主要指數幾近持平，標普500指數小漲，再創歷史收盤新高。此前聯準會儲發布上次會議記錄，強化了該央行在升息之前將保持耐心的立場。

主要指數全日大多在平盤上下狹幅波動，但在聯準會發布會議記錄後，標普500指數一下站上盤中高點。會議記錄顯示，聯準會官員認為在實現最大就業與物價穩定目標上，要進一步取得實質進展可能需要「一些時間」，重申該央行不急於升息的立場。

但這波漲勢微弱且短暫，因為許多投資人懷疑聯準會能否撐這麼久才調升利率。

National Securities首席市場策略師Art Hogan表示：「我們以為會從聯準會會議記錄得到一些新訊息，但我們錯了。聯準會今年以來對其政策立場一直保持更加透明的做法，而他們的立場真的沒有退讓」。

周三收盤，道瓊工業指數微升16.02點或0.05%，為33,446.26點。

標普500指數漲6.01點或0.15%，為4,079.95點，再度改寫歷史高點。

即使科技巨頭走高，但那斯達克指數終場仍微跌9.54點或0.07%，為13,688.84點。

標普500指數11大類股漲跌互見。材料股跌1.75%、工業股跌0.44%。

這些對景氣敏感的價值型股票今年以來的表現仍遙遙領先以科技股為主的成長型股票，不過加拿大與歐洲部分國家重啟防疫封鎖，引發對價值股還能維持榮景多久的擔憂，使科技股近來再度受到市場青睞。周三成長股指數漲0.28%，優於價值股跌0.16%。

美國10年期指標公債殖利率周三尾盤走高，但仍低於3月30日觸及的14個月高點1.776%。近來債息回落推升了成長股，並助科技股與通訊服務股成為周三表現最佳的族群，科技股指數收漲0.54%，通訊服務股漲0.72%。

蘋果、亞馬遜與Alphabet都漲逾1%，臉書漲2.2%。

航空、遊輪等經濟解封股走高，延續近來的升勢，嘉年華郵輪（Carnival Cruise Line）漲1.40%，皇家加勒比海國際郵輪（Royal Caribbean）漲0.31%，挪威郵輪（Norwegian Cruise Line）漲0.74%，聯合航空（United Airlines）漲0.15%。

即將登場的財報季以及數兆美元的大規模基建計畫進展可能影響美股走勢，將成為市場關注焦點。根據Refinitiv IBES截至4月1日的數據，分析師已將標普500指數首季獲利成長預測從2月初預估的21%調升至24.2%。但對企業獲利的預測大幅提升，也可能使市場更容易期望落空。

(時報資訊)