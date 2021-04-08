美股消息面：

1.美國能源情報署（EIA）公布，美國上周原油庫存減少352.2萬桶，超出市場預期的減少143.6萬桶。汽油庫存增加404.4萬桶，市場預期為減少22.1萬桶。餾分油庫存增加145.2萬桶，超出市場預期的增加48.6萬桶。煉廠產能利用率上升0.1個百分點，原油進口量減少14.1萬桶/日。

2.美國商務部公布2月貿易逆差達711億美元，超出市場預估的逆差705億美元，並創下歷史新高。

3.美國公債殖利率仍低於近期高點，以及聯準會公布上月會議記錄，重申將維持寬鬆政策立場，周三尾盤ICE美元指數跌0.101%，報92.213。

4.最新公布的美國燃油庫存意外增加，顯示其用油需求疲弱，但聯準會堅持寬鬆政策立場的表態為油價帶來支撐，周三紐約期油收漲10美分或0.2%，為每桶59.43美元，盤中一度大跌逾2%，跌至58.12美元。倫敦布蘭特期油收漲42美分或0.7%，為每桶63.16美元，全日價格波動亦逼近2美元。

5.聯準會公布的會議記錄符合預期，周三期金價格變動不大，終場紐約6月期金收跌1.4美元或0.1%，為每盎司1741.6美元。

(時報資訊)