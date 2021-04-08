旅遊的目的不外乎是體驗當地的人文風景，而金門正是一個充滿民俗風情的小島。空曠筆直的道路，抬頭環繞周圍一圈，沒有高樓大廈遮住視線，也沒有都市的緊湊感，每個金門景點背後都有自己的故事，可以放慢步調細細體會。ReadyGo介紹過金門東半部景點，這次幫大家整理了金門西半部景點，告訴大家金門到底怎麼玩！

#歷史的痕跡

北山播音牆

北山播音牆佇立於北山斷崖上，由48個大喇叭組成，聲音最遠可以傳遞到25公里之外，用國語、閩南語廣播新聞、宣傳、評論、招降等訊息，是金門戰地時期用來喊話打「心理戰」的前線。雖然已撤掉一部份的喇叭，但至今仍可聽見鄧麗君那溫然的嗓音從巨大的播音器裡傳出，特殊的蜂巢造型吸引許多人前往拍照打卡。

每日播音時間：09:00-09:45、10:30-11:00、13:00-13:30、14:00-14:30、15:00-15:45、16:00-16:30

北山播音牆

地址｜金門縣金寧鄉近北山斷崖

珠山聚落

珠山位在金門本島的西南方、環島西路的起點，是金門歷史最悠久、最完整的建築群，整個村落散步慢走約需要一個小時，珠山聚落後方的珠山公園居高臨下的視野，可以俯瞰整個珠山聚落的古厝建築，珠山聚落裡也有將古厝改成民宿，讓來到這裡的人可以體驗住在古厝中的感覺。

珠山聚落

地址｜金門縣金城鎮珠山

水頭得月樓

得月樓於1931年建造，也是水頭聚落最高的建築，得月樓其實並非單獨的建築，而是黃輝洋樓的一部份。當時正是金門地方治安最壞的時候，而水頭聚落位在海邊，也是強盜上岸覬覦的對象，因此得月樓是用來防禦用的，經過整修後重新開放參觀變成金門重要的旅遊景點。

水頭得月樓

地址｜金門縣金城鎮前水頭45號

時間｜週一至週日 08:30~17:00

古崗樓&古崗湖

金門的西南角有一座美麗的湖泊，是目前金門所剩的唯一天然湖泊 ─ 古崗湖，湖畔有座方形三層樓的古建築古崗樓，倒映在湖面上優美的景緻讓人心情沉澱，近來古崗樓二樓也新增了湖畔咖啡廳，可以體驗穿著古裝走跳古崗湖，加上咖啡配湖畔美景，充分感受到假期的愜意。

古崗樓&古崗湖

地址｜金門縣金城鎮舊金城東郊珠水路旁

清金門鎮總兵署

清金門鎮總兵署是座四進式兩廊的四合院建築，也是少見保留非常完整的清朝衙門建築，可以一窺清朝官員的審判情景，其中還藏了一個秘密景點，從大堂旁小房間的樓梯下去，會看到一個小卒手持木杖看守著地牢入口，展示著用毛筆寫的判書、招供刑具及犯人蠟像，逼真的場景彷彿穿越時空回到清朝。

清金門鎮總兵署

地址｜金門縣金城鎮浯江街53號

時間｜週一至週日 09:00~22:00

莒光樓

初訪金門，一定要登上莒光樓遠眺金廈美景；如果你還沒去過莒光樓，那你就low掉了！莒光樓是金門的重要戰地精神地標，為了表彰在古寧頭戰役中的國軍官兵而建，3樓有免費望遠鏡，若是夜晚前往也可以欣賞廈門的夜景。除此之外，可別錯過了莒光樓前金門獨有的紅色電話亭，特色造型只有金門才看的到喔~

莒光樓

地址｜金門縣金城鎮賢城路1號

時間｜週一至週日 08:00~22:00

#金門必打卡

古寧頭牌坊波波草

古寧頭牌坊可以說是金寧鄉的代表性地標，上面立有一名高兩百五十公分的持端槍勇士鋼筋水泥塑像，象徵著古寧頭戰役時，戰士英勇善戰守護人民的意象，同時也是往古寧頭戰史館的必經之路。而現在古寧頭牌坊旁又多了波波草，不只彰化有波波草金門也有，吸引許多人前來拍照。

古寧頭牌坊波波草

地址｜金門縣金寧鄉頂林路上

圖/金門觀光旅遊網（圖／ReadyGo提供）

中堡藍晒圖

你以為金門只有戰地、古蹟嗎？其實金門也有文青的一面，不只台南有藍晒圖，金門也有！隱身在聚落中的，以前是自由撞球館，歇業後多年後，由畫家以藍色為基底加上簡單的線條，彩繪成撞球間的樣子，呈現出現在的金門中堡藍晒圖，不管從哪個角度看起來都別有一種立體感。

中堡藍晒圖

地址｜金門縣金寧鄉中堡5-2號

為什麼來金門？

去過小琉球的都知道，小琉球有個熱門打卡景點「我在小琉球，你呢？」。而金門也有一個「為什麼來金門？」，這其實是下堡村內一條小水溝的彩繪牆，記錄了許多將大大小小的金門景點和特色，金門是個充滿歷史故事的小島，每個人在金門可能都有自己的故事，那你，又為什麼來金門呢？

為什麼來金門？

地址｜金門縣金寧鄉頂堡村內

建議可以定位在金鼎國小，背對金鼎國小的正門，往左走一小段即可到達

建功嶼

建功嶼有著金門版摩西分海之稱，是金門和烈嶼(小金門)之間的海面衛哨。只有退潮時可以走過原本在海中的石板道登上建功嶼，並且一定要在漲潮之前離開，否則就會被困在上面，沿途還可以看見活化石鱟等豐富潮間帶生物，而石板道兩側高大的「牡蠣人」裝置藝術，也是來到建功嶼的旅人一定會拍的場景。

建功嶼

地址｜金門縣金城鎮建功嶼

歐厝沙灘戰車

歐厝沙灘位於翟山坑道附近，站在沙灘上放眼望去，其實看不見戰車的蹤影，面對海往右走約10分鐘才會看到這輛沉睡的廢棄戰車。一半埋沒在沙裡戰車，曾經是軍人練習打靶用的，後來被遺留在這，因為只有在退潮時才能看到戰車的樣貌，所以意外成為了IG上熱門的金門隱藏版景點。去之前記得先查潮汐喔！

◎小提醒：為維護景點，請不要任意攀爬~

歐厝沙灘戰車

地址｜Google地圖搜尋歐厝沙灘

(本文由ReadyGo授權提供)

(中時新聞網)