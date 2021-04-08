美國總統拜登的基礎建設計畫，預計將調高企業稅至28%做為預算來源，此舉引發正反兩派議論，周三拜登親上火線說明，強調企業加稅是為了保護普通老百姓，但為了政策能夠順利推行，加稅幅度還有商議空間，美媒則點出企業稅可能降至25%。

根據商業內幕報導，由於企業加稅議題飽受爭議，拜登出面釋疑並拿出一份研究報告，指出去年有55家美國跨國公司沒有繳交任何所得稅，包括FedEx、Nike和HP等國際大廠，同時拜登批評2017年川普的減稅政策雖帶動企業繁榮，但基層民眾完全沒有受惠。

因此拜登決定加重企業稅的徵收力道，更說出重話表示，「加稅的目的並不是要懲罰任何人，而是我厭倦了普通百姓被騙，這或許跟我來自中產階級有關，過去幾年沒有聽過任何基層民眾因減稅受惠。」

儘管如此，為了避免政策停滯不前，拜登願意聆聽反對企業加稅的聲音，並與共和黨進行溝通，美媒則引述不願透露身分的相關人士說法，執政黨願意協調出替代方案，加稅幅度可能調降至25%。

拜登的基礎建設計畫高達2兆美元，將投注在道路、橋樑、學校、長照等建設更新與政策實行，另外發展電動車、綠能、半導體及製造業等產業，支出則透過提高企業稅、國際稅等方式抵銷。

(中時新聞網)