美國之音8日報導，一份新的調查報告顯示，長期以來國際社會所擔憂的中國「債務陷阱外交」並非子虛烏有，中國的債務合同利用保密和優先條款來擴大籌碼，其中一些條款的設定很有可能影響到借款國的主權和獨立。

美國威廉瑪麗學院下屬研究機構援助資料（AidData）、全球開發中心、基爾世界經濟研究所和華府智庫彼得森國際經濟研究所於3月31日發布題為《中國如何放貸：與外國政府簽訂的100份債務合同的罕見調查》的報告，蒐集並分析了1999年至2020年非洲、亞洲、東歐、拉丁美洲和大洋洲24個開發中國家的政府與中國國有實體之間的100份合同，並將它們與其他雙邊、多邊和商業債權人的合同進行了比較。報告得出了三個結論：

一是，中國的合同包含非常廣泛的保密條款，這些條款使借款國無法透露條款，有時甚至無法透露貸款的存在。

缺乏透明度和對債務的全面了解，意味著其他債權人或者多邊機構將很難向借債國提供援助。一個顯著的例子發生在2020年11月，尚比亞政府的歐洲債券持有者拒絕了該政府提出的暫緩償債的要求，原因之一就是該國所欠中國貸款的規模和條款都不透明。

二是，此外，30％的合同要求借債國設立特別帳戶，並且有最低存款限額的規定，使得中國可以在該國違約的情況下，使用該國的財政收入還款。這些財政收入有的來源於中國貸款資助的專案，有的則和中國毫不相關。相較之下，在報告比照組中包含的142份與中國之外的國家簽訂的合同中，只有3份提出了類似的要求。

吉爾本認為，這種特別帳戶容易導致本就財政困難的開發中國家捉襟見肘，並且限制它們的未來發展，難以恢復元氣。當這種情況與保密協定結合到一起時，就會導致借債國孤立無援，只有選擇依賴中國。此外，這些帳戶同樣也會引發腐敗問題。

三、最後，在報告蒐集的所有中國合同中，有90％都規定，如果中國或借債國發生重大法律或政策變化，中國可以終止合同或要求立即還款。盡管這類條款在商業合同中十分常見，但是在政府間貸款的背景下，中國一旦與借債國出現政治分歧，就可以藉此條款對借債國施加經濟壓力，威脅終止借貸或提前還款。2011年，中國以債務減免為交換，獲得了塔吉克斯坦1000多平方公里的土地。

美國之音報導，喬治城大學法學院學者山姆·派克說，這份報告證實了人們長期以來一直在擔心的中國貸款問題。他說：「中國貸款缺乏透明度， 和抵押品捆綁在一起，總體上使借債國很難重新談判，或者管理他們的債務危機。 中國正在積累巨額債務，這些債務看來不太可能償還。」

(中時 )