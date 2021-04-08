英特爾隆重推出第三代Intel Xeon可擴充處理器，允許客戶能夠建立並佈署為多雲環境最佳化的靈活基礎設施，支援包含5G網路、人工智慧（AI）、高效能運算與智慧邊緣基礎設施在內，全球最為廣泛的工作負載需求。

全球最大的雲端服務供應商們正計畫於2021年，由第三代Intel Xeon可擴充處理器支援其服務，包括提供基礎設施即服務（infrastructure-as-a-service、IaaS）、電子商務、內容發布、社群媒體和機密運算。

第三代Xeon可擴充平台為雲端、AI、企業、HPC、網路、安全以及物聯網（IoT）工作負載最佳化，第三代Intel Xeon可擴充處理器具備8至40個強力核心與各種時脈、功能與功耗等級。新優勢包含支援PCIe Gen4、提升記憶體頻寬、每個處理器/插槽提供最高6TB記憶體容量，以及額外的AVX-512指令。

第三代Intel Xeon可擴充處理器是唯一內建AI加速的資料中心CPU，支援端到端資料科學工具和廣泛的智慧解決方案生態系。平台包含Intel Software Guard Extensions （Intel SGX），協助即時保護從邊緣至資料中心與多租戶公共雲端的資料與應用程式碼，在不影響隱私的前提之下，使用共享資料強化協作。

Intel Crypto Acceleration提升密集加密工作負載的效能，包含SSL網頁服務、5G基礎設施和VPN/防火牆，並減少廣泛應用加密對效能的衝擊。

具競爭力和靈活的產品組合相當重要。第三代Intel Xeon可擴充處理器，以及英特爾連結性、儲存與FPGA解決方案，能夠進一步強化針對工作負載最佳化的解決方案，協助您移動更多、儲存更多，並處理所有內容。

為核心工作而生的強力核心，第三代Intel Xeon可擴充處理器於熱門雲端資料庫、HPC、虛擬化與AI提供業界領先的效能。第三代Intel Xeon可擴充處理器於20項熱門機器和深度學習工作負載，相較其它CPU能夠提供快1.5倍的效能。

第三代Intel Xeon Platinum 8380 處理器相較於前一世代平台，雲端微服務處理可提供1.58倍快的效能，更快做出商業決策。

(工商 )