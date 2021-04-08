橫跨多重電子應用領域、全球領先的半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST）推出TSV7722高精確度高頻寬運算放大器，可達到22MHz的增益頻寬和11V/μs的壓擺率，非常適合在功率轉換電路和光學感測器中進行高速訊號調理和精確電流測量。

最大200μV的輸入失調電壓（在25°C時典型值為50μV），配合7nV/√Hz的超低輸入電壓雜訊密度，讓TSV7722可以準確地測量低邊電流。此外，2pA典型輸入偏置電流還可以讓TSV7722在煙火探測器等光電感測應用中準確測量光電二極體電流。TSV7722是一款單位增益穩定的放大器，可以驅動最大47pF的容性負載，在類比數位轉換器（ADC）中作為輸入緩衝器。

TSV7722的運作電壓範圍為1.8V-5.5V，可以使用與微控制器等低壓CMOS元件相同的電源，甚至可以用極低電量的電池供電。此外，TSV7722的精度參數和溫度穩定性可進一步簡化電路設計，無需使用精密電阻或在組裝後調整，即可確保非常出色的精確度。

TSV7722能夠為功率轉換系統提供準確、回應快速的電流測量功能，在智慧汽車系統、太陽能電池板、電信基礎建設和電腦伺服器等應用中提升效能。車規產品將於2021年下半年推出。

TSV7722包含在意法半導體的10年產品供貨保障計畫中，確保長期供貨。TSV7722現已量產，採用MiniSO8和DFN8封裝。

(工商 )