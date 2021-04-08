只要稍有閃失，就可能撞毀電動自行車或失去對摩托車的控制。僅僅在德國，每天即有超過38人因二輪車輛意外而受重傷 (資料來源：德國聯邦統計局)。這就是為什麼面對意外時，分秒必爭。但若是在意外當下，傷者獨自行動，或甚至無法呼叫救援呢？博世（Bosch）的聯網緊急救護解決方案即為此而生。Help Connect 將利用用戶的智慧型手機或其它聯網裝置中的感測器，以智慧碰撞演算法自動偵測意外的發生。

一旦意外發生，該應用程式則可透過Help Connect 緊急救護中心，發出緊急服務警示，進一步派遣救援至交通事故現場。如此一來，不僅省時，更可能救命。目前，針對腳踏車及摩托車騎士的兩款應用程式已經上市，可望造福數十萬用戶，分別為博世自行車系統的應用程式COBI.Bike及摩托車導航應用程式calimoto。「博世正全力將緊急救護解決方案整合至其他自身及合作夥伴的產品中。透過物聯網及演算法，Help Connect 將聯網產品變身為各種狀況下的個人救生員。」博世集團執行長鄧納爾博士表示。博世的Help Connect服務將可供用戶以德國SIM卡於11個歐洲國家使用。

Help Connect 結合自動意外偵測、緊急救護功能，以及個人緊急應變系統。無論在COBI.Bike或calimoto中，例如，碰撞演算法將可分析智慧型手機中感測器收集到的速度、加速度以及旋轉數據，現今市面上多數的智慧型手機都具備此類感測器。 應用程式必須在行駛中被啟動，且裝置需裝設於把手上。Help Connect 適用於所有版本6以上的安卓 (Android) 裝置，以及版本11以上的 iOS 智慧型手機。

意外發生時，此解決方案將使用手機的行動數據連線，將事故位置、嚴重程度，以及選擇性儲存的健康資訊 (視應用程式而定) ，傳輸至全天候待命的Help Connect 緊急救護中心。無論所在歐洲國家為何，中心受專業訓練的急救人員將以德文或英文嘗試聯絡傷者。若傷者未有回應，或感測器數據顯示為嚴重事故，緊急服務將會立即被通報。同樣的，親屬及朋友也將被選擇性通報。此外，緊急救護功能也可隨時手動啟動。

針對摩托車騎士，博世亦開發可永久安裝於車輛內的意外偵測功能。Help Connect 整合慣性測量單元 (inertial measurement unit, IMU) 及博世車身穩定控制系統 (motorcycle stability control, MSC)，並透過藍芽連結對應的應用程式，再將其資料與智慧型手機的資料一併傳輸至Help Connect 緊急救護中心。

博世希望進一步提升生命安全，因此正將緊急救護解決方案整合至自身及合作夥伴的其他聯網產品。「Help Connect為一開放式物聯網生態系統，因此只要有合適感測器的不同產品皆可成為個人守護天使。」鄧納爾表示。例如，德國新創公司Tocsen 正將Help Connect整合進其安全帽衝擊感測器解決方案中。博世亦準備進一步整合Help Connect及其智慧家庭產品與服務，除防火及防盜警示，也將加入防水功能，以符合未來家庭的需求。

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