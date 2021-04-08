台南市左鎮區今早7點半傳出一起工安意外，一名台電下游包商工人在工地施工時，意外遭電箱壓住，台南市消防局獲報後，派遣2車4人前往搶救，但男子被救出時已無生命跡象，送新化分院急救。

台南市消防局今天上午7時33分獲報，左鎮區光和里一名男性工人在工地遭電箱壓住，救出後已無生命跡象，目前事故原因仍待釐清。

(中時 )