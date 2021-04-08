台南左鎮工安意外 台電包商工人遭電箱重壓命危 09:342021/04/08 中時 曹婷婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 左鎮今早傳出一起工安意外。工人慘遭電箱壓住。（民眾提供／曹婷婷台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台南市左鎮區今早7點半傳出一起工安意外，一名台電下游包商工人在工地施工時，意外遭電箱壓住，台南市消防局獲報後，派遣2車4人前往搶救，但男子被救出時已無生命跡象，送新化分院急救。 台南市消防局今天上午7時33分獲報，左鎮區光和里一名男性工人在工地遭電箱壓住，救出後已無生命跡象，目前事故原因仍待釐清。 中市罰中火2300萬 經濟部大反擊 乾旱衝擊水力發電 台電發展微水力能源 (中時 ) #電箱 #壓住 #工安意外 #台電 #左鎮區 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 太魯閣號出軌釀50死 究責.專戶皆惹議 19:102021/04/07 政治 中火重啟3號機 盧秀燕批與民為敵 04:102021/04/07 政治要聞 新北邊坡、平交道偵測系統全列管 04:102021/04/08 地方新聞 社會10點檔》汽車旅館床底藏女裸屍 13對情侶伴屍滾床渾然不知 21:312021/04/07 社會 防事故 新北邊坡、平交道偵測系統全列管 10:232021/04/07 生活 怪手拉工程車鬆脫 駕駛都是李義祥 04:102021/04/08 焦點要聞 環狀線出土段 自救會憂影響交安 04:102021/04/08 社會新聞 工程車卡鐵路1動作救命 過來人曝經驗：火車秒降速 10:392021/04/07 生活 漁電共生 高市府盼促傳統漁業轉型 17:322021/04/07 寶島 中火3號機挨罰重演去年戲碼 台電董座批中市：浪費社會資源 18:302021/04/07 生活 自曝是太魯閣408車次常客 張善政坦承曾擔心：早注意了好久 11:252021/04/07 政治 社會熱門新聞 全國最美農會理事長陳怡樺愛子 遭友人脫褲霸凌畫面曝光 - 社會 【太魯閣出軌】楊父痛失愛女：可讓我再抱她嗎？盼海葬讓她成小天使 - 社會 轎車撞高雄輕軌 目擊者搖頭：車頭這麼大也貓下去 - 社會 望高寮驚見全裸少女倒地不起 遊客急報案洩駭人內幕 - 社會 王立強共諜案 向心、龔青夫婦來台買房涉陸吸金集團洗錢被訴 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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