被動元件廠—國巨(2327)、華新科(2492)及禾伸堂(3026)公布3月合併營收，其中國巨3月合併營收達87.26億元，月增24.6%，為107年9月以來單月新高，華新科3月合併營收為37.57億元，月增25.7%，為107年11月以來單月新高，禾伸堂3月合併營收為16億元，月增46.41%。

由於3月工作天數恢復正常，且終端需求強勁，國巨、華新科及禾伸堂3月合併營收同步回升，其中國巨3月合併營收為87.26億元，較上月增加24.6%，較去年同月增加116.3%，為107年9月以來新高，累計第1季合併營收為237.44億元，較上季增加7%，較去年同期增加137%，創下單季歷史次高。

國巨表示，3月營收增加，主要是當月的工作天數已回復正常及市場需求強勁所致。

華新科因宅經濟、雲端需求及電動車市況良好，且農曆年後復工順利，3月合併營收為37.6億元，較2月增加25.7%，年成長53.7%，為107年11月以來新高，累計第1季合併營收為104.62億元，年成長64.14%。

禾伸堂自結3月合併營收約16億元，較上月增加46.41%，較去年同月增加26.9%，累計前3月合併營收約44.07億元，較去年同期增加39.2%。

展望第2季，國巨表示，大中華廠區的產能利用率可望持續提升，MLCC產能利用率將拉高至90%以上、R-chip拉高至80%以上，鉭質電容產能則是持續維持滿載，以因應終端市場的強勁需求；然因全球疫情仍未緩解，且國際貿易爭端的不確定性高，公司將密切關注市況，審慎樂觀看待業績表現及營運展望。

禾伸堂表示，受惠於遠距商機、網通等產品需求持續暢旺，目前工廠產能稼動滿載，被動元件訂單能見度已達第2季，公司將謹慎關注後疫情時代對於產業發展的影響，提升產銷應對能力，為公司營運創造更高效益。

(時報資訊)