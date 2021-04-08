智易(3596)3月因工作天數恢復，單月營收呈現雙成長，累計首季營收也寫下單季營收歷史新高，展望第二季，智易看好將持續維持第一季水準，且下半年訂單狀況樂觀。

智易3月合併自結營收為34.02億元，月增加14.4%，較去年同期增加36.3%；累計1至3月合併自結營收為96.25億元，較去年同期增加 34.7%，累計第1季合併自結營收為96.25億元，相較109年第4季增加5.5%。

智易表示，3月因為工作天數恢復正常，營收回溫較2月成長，此外。去年同期因受到新冠肺炎疫情影響出貨導致出貨減少，故3月營收較去年同期大幅增加，累計第一季營收達96.25億元，再創單季營收歷史新高。

展望第二季，智易表示，由於受惠於生活型態的轉變，終端消費者對於頻寬升級的需求依然強勁，故智易認為第二季營收仍可維持第一季營收水準，而且審慎樂觀看待下半年的訂單狀況。智易除了持續開發Wi-Fi 6、Wi-Fi 6E、DOCSIS 3.1 Cable Modem、XG/PON光纖、STB、5G CPE等既有產品線及新一代寬頻技術之外，將加重投資力道研發5G應用領域、AIoT、Cloud及車聯網等新領域，看好在投資效益逐步顯現下，營運動能成長可期。

(時報資訊)