圓展(3669)發表兩款全新USB雲端視訊會議攝影機AVer VC520 Pro2及AVer CAM520 Pro2，專為中大型會議室所設計的視訊會議系統VC520 Pro2與視訊攝影機CAM520 Pro2，配備Full HD攝影機，搭載創新的AI智慧科技。

圓展今年首季營收9.98億元，年增110%，再創歷史同期新高。

CAM520 Pro2擁有18倍變焦鏡頭，整合PoE+供電技術和虛擬串流技術（Aver Virtual USB streaming technology），將電力與資料傳送需求整合在網路線中，並可延伸至100公尺，大幅的降低安裝成本。VC520 Pro2配備專業級喇叭及麥克風，可自由選擇串接喇叭麥克風或全雙工麥克風陣列，不論身處在任何大小的會議空間，都可輕鬆專注於會議的內容。

CAM520 Pro2及VC520 Pro2具備SmartFrame，鏡頭能自動偵測對焦與會者，即使戴著口罩或側臉對著鏡頭，仍可在7~10公尺內，快速框選會議的參與者，讓所有人都能以更安全的方式協同合作。此外，使用者可設定「區域對焦模式」，在預設區域內，鏡頭自動切換畫面且精準追隨發言者，無須人力操控，迅速開始一個不受打擾的會議。

在軟體面，這兩台攝影機可支援圓展的免費加值軟體EZManager 2，直覺式的控制介面，資訊人員輕鬆透過平板或手機遠端管理設備。也可搭配PTZApp 2，不需要遙控器，遠端控制攝影鏡頭，讓視訊協作更有效率。

(時報資訊)