8日，韓國起亞（Kia），在韓國國內首推一款K8汽車。K8雖然不是純電動車，但卻是這家韓國第二大汽車製造商，在更改企業LOGO品牌後，所推出的第一個安裝新車徽的車款。

據悉，8日推出的起亞K8，有搭配2500CC汽油，3500CC汽油或3.5液化石油噴射引擎可供選擇。另外，較小的1600CC汽油渦輪混合動力引擎，可望在五月跟車友見面。

在過去兩星期左右，起亞已經收到大概2.4萬輛新車預購單，同，也實現2021年8萬輛營業目標的三成左右。

起亞指出，全世界目前都缺車用晶片，起亞也不例外，預估K8產線將會受到影響，但會盡力把新車給生出來，避免預購車主等太久。另外，起亞有計劃要在2021年的下半年，在海外市場推出新車型。

目前而言，K8車價為3,300萬至4,500萬韓元，約2.9萬至4萬美元之間，但實際還是要看選用的配備來決定。

元月初，起亞汽車已正式更名為起亞，隨著27年來首次改變的新的企業識別系統，起亞也希望能多角化經營，改變一直都是給外界傳統製造業的印象。

(時報資訊)