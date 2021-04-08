台股有基本面、資金面支撐，但還要再觀察兩件事。金管會主委黃天牧8日表示，上市櫃公司2020年稅前獲利3.11兆元，較前一年大幅成長21％以上，有基本面支撐，另外，外資及內資湧入，資金動能「一直不缺」，但投資人若要進場，黃天牧建議，要觀察美國債券殖利率攀升及通貨膨脹的問題，即除基本面、資金面外，還要看國內外總體經濟與金融的情勢。

台股站穩1萬6千點以上，先前黃天牧曾表示是「是有比較高」，但也不代表不能再往上衝，他強調投資台股一定要「眼觀四面、耳聽八方」，要能獨立判斷，謹慎選股。

台股上市櫃公司去年稅前獲利大幅成長21％，外資首季仍是淨匯入45億美元，國內台股基金規模頻創新高，且年輕人開戶數大增，即基本面與資金面都有，剩下還要看大環境是否能支撐台股繼續上攻。

黃天牧提醒，尤其各界現在關切美國公債殖利率上升，還有如通膨等問題，投資人也顧慮國外通膨的因素，所以影響國際股市、國內股市的因素，除了基本面外，還有一些國內外的整體經濟、金融情勢，他建議投資人都應該納入投資的考量。

(工商 )