南投縣3歲林姓幼童，被父親推倒昏迷，經送南投醫院，轉送台中市中國醫藥大學附設醫院救治，醫師發覺幼童身上有多處新舊傷痕，疑似受虐死亡；南投地檢署指揮警方偵辦，認為父母都涉及虐童，向地院聲請羈押獲准。

南投地檢署檢察長張曉雯接獲通報後，研判是重大虐童案件，指派檢察官張姿倩指揮南投警分局偵辦，並透過婦幼保護聯繫平台通報南投縣政府，縣府隨即依《兒童及少年福利與權益保障法》，對涉案行為人提起告訴。

檢察官為保全證據，避免相關人等串證、滅證，影響偵查，隨即指揮司法警察於拘提林父到案並實施搜索，訊後認林父涉犯刑法殺人未遂、妨害幼童發育等罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

林童經中國醫藥大學附設醫院收治後，發現身體有受虐性頭部創傷、視網膜出血、雙側急性硬腦膜下出血、全身多處瘀挫傷等傷害，研判已顯著妨害林童身心健全或發育，林童經救治後，仍於4月1日死亡；經檢察官張姿倩2日會同法醫師相驗，並於7日進行解剖，發現林童頭頸部、四肢及軀幹，有多處新舊鈍性傷及結痂疤痕、頭部硬腦膜下出血、嚴重腦水腫、視網膜出血等情。

檢察官傳喚林母到庭，訊後認為林母也涉有殺人、妨害幼童發育致死、傷害等罪，以有串證、反覆實施之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

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(中時 )