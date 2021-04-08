50歲南韓知名主持人、演員朴修弘（박수홍）因被親哥騙走韓幣100億積蓄（約新台幣2.8億）鬧上法院，受到家務事影響，他和媽媽只能離開參與多年的真人秀節目《我家的熊孩子》，沉寂兩周後，朴修弘近日站在鏡頭前賣排骨湯，身形明顯小了一號，令人相當心疼。

朴修弘日前指控兄嫂聯手把自己打拚30年的財產全移轉到其名下，還搞消失無法聯絡上，深受打擊的他意志消沉，短短幾天就狂瘦15kg，直到6日晚間才終於出現在電視購物台直播現場，只見朴修弘面露憔悴，強顏歡笑地賣主打商品排骨湯，邊喝邊說：「要解解胃，我以為會喝不下，沒想到，很好喝。」許多觀眾都十分同情他的遭遇，為了表示支持，短短25分鐘內就用韓幣下架排骨湯，讓朴修弘感動不已。

直播過程中，朴修弘敬業地賣排骨湯，完全沒有提到跟哥哥的私事，順利把商品全都賣出後，他感性地向觀眾表達謝意，「我會加油，謝謝，大家購買的理由應該有很多種，但如果沒有得到認同，大家也不會買。」並保證「我會努力的活下去」一番話令人聽了鼻酸。

朴修弘因不滿兄嫂蓄意騙財又神隱，決定大義滅親提出民事和刑事訴訟，想不到哥哥此時再反咬一口，強調兄弟起衝突的導火線不是錢，而是朴修弘小23歲的女友，抨擊弟弟把一棟房子過戶給女友，但說法不被大多南韓民眾接納，認為朴修弘把房子登記在女友名下，是用自己的財產進行合法程序，不明白有什麼問題，砲轟其哥哥吃相太難看，紛紛替朴修弘聲援並用行動力挺，希望家務事風波能早日平息。

(中時新聞網)