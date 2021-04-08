台鐵太魯閣號408車次，2日發生撞擊包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷，基進黨立委陳柏惟昨（7）日質詢交通部部長林佳龍，在質詢尾聲突然問林「沒做完你就要走了嗎？你要怎麼選一個好的人選，來接替你這些工作？」更強調「台鐵問題的困難遠比下台重要」，此話遭網友抓包，根本是在演一齣「假藉質詢行慰留之實的戲」。

陳柏惟昨日質詢林佳龍，林指出台鐵實務面上有很多地方都需要改革，包括運工機電需要整合，讓它可以直接在地反應，還有若能將所有人、車、路跟資訊平台整合，這就是所謂的「ITS智慧交通」，這在公路系統都能做，在高鐵有做一些，台鐵未來也能朝這個方向推動，否則沒有資訊人員沒辦法做決策。林再次強調，「整合」是一個問題。

陳柏惟回應：「部長，全部都是問題，不同單位都有不同問題，這麼多問題，你也覺得要解決、要改善，啊沒做完你就要走了嗎？」林佳龍則語塞道：「啊..我...這個....要承擔政治責任...」話還沒說完，陳即插話：「你要走你要怎麼交代？你要怎麼選一個好的人選，來接替你這些工作？你做這些工作都做不完了，下一個要怎麼做？」林回應：「這...這不是我挑的問題，因為那不是我的職權嘛，我現在是說我已經請辭了，那我要把這些善後做好，包括這一次的整個災難的....這些....能夠把傷害降低，然後讓後續能夠接手。」

針對林佳龍的說法，陳柏惟表示，台鐵問題的困難遠比下台重要，他知道很多這些內容林一時說不完，他希望林能就鐵道運輸、以人為本，提出完整的報告分享給人民知道。林則鞠躬道：「我會努力，謝謝。」整場質詢畫下句點。

這段質詢引起網路熱烈討論，更遭臉書粉絲專頁「罷免陳柏惟」痛批：「交通部長任內接連發生重大人為疏失事故，請辭下台再正常不過；陳柏惟卻問林佳龍真要走、找好繼任人選沒，是怎樣？現在交通部長還有世襲的是不是？確定正國會沒給你任何好處？不然你演這一齣假藉質詢行慰留之實的戲是要給誰看？讓政治任命的負政治責任，讓真正有交通專業的人來，到底哪裡不好？」

(中時新聞網)