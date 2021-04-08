【旅遊經 洪書瑱報導】

連假甫「FUN玩」，下（５）個月轉眼之間也將到來，別忘了一年一度的母親節將於5月9日到來，和媽媽來一場約會吧！許多飯店為了搶母親節商機，各推出不同活動，其中台北晶華飯店，也集合了各餐廳為母親節規劃了四種不同的過節方式，讓子女或子女為母親選擇如何孝敬媽咪。其中最特別即是為媽媽們邀請華語樂壇情歌天王–巫啟賢於三樓大宴會廳舉辦「重回那一年」巨星演唱餐會！

5月8日晚間將於台北晶華三樓大宴會廳舉辦巫啟賢「重回那一年」巨星演唱餐會晶華酒店三樓的宴會廳，今年加入歡慶母親節的行列，將於5月8日晚間特別邀請到華語樂壇的情歌天王–巫啟賢前來現場，推出「重回那一年」巨星演唱餐會，結合天籟之音與豐盛筵席的雙重極致體驗，貴賓們可以先享用星級美饌，再隨著歌聲搖擺，享受娛樂性十足的情歌之夜。每桌10席每位7,880元，亦可選擇兩天一夜、兩人成行的城市度假行程，入住價格為兩人成行、每人9,990元起，房客同時享有CNN推薦的豐盛自助早餐，以及晶華城市星空電影院等設施與服務。

除此之外，台北晶華各餐廳也備有不同的母親節慶祝方案，4月12日起可以在官方網站以及各餐廳訂購「母親節闔家外帶餐」以及「母親節蛋糕」，共計有粵、滬、台、日、西式等五款套餐以及兩款造型蛋糕可供選擇。5月8日至9日，一樓的栢麗廳也將餐檯及座位延伸至一樓中庭，集合泰市場以及義饗食堂的菜色推出「Supper Buffet超級自助餐」饗宴。

晶華軒鄔海明主廚精心打造的「西施美人家宴」

晶華軒鄔海明主廚精心打造的「西施美人家宴」

方便民眾在家輕鬆過節，推出「母親節闔家外帶餐」，包括：晶華軒港籍廚藝總監──鄔海明打造的「西施美人家宴」，以「粵式小滿漢」來呈現，主菜則是餐廳招牌料理──「蠔皇豬腩排」、「西施花膠泡飯」與「上湯龍蝦燜伊麵」，甜點是由「燕窩奶黃煎堆仔」劃下句點，每套8,800元。「媽媽鐵人家宴」每套6,800元，則是主打為媽媽滋補的養生湯品「龜鹿仙膠燉烏雞」，前菜推出以台式冷漬手法料理的老滷牛腱、花枝、烏魚子等六款「古早味酒家菜」，搭配彈牙的「蟹粉醬燒海虎蝦」，以及廣受好評的「椒鹽白鯧」，甜點為「芝麻鹹蛋金沙酥」。

台北晶華_主打上海菜的「海派夫人家宴」用料豐富實在

母親節外帶餐「媽媽鐵人家宴」主打為媽媽滋補的養生湯品

台北晶華_主打上海菜的「海派夫人家宴」用料豐富實在

母親節外帶餐「媽媽鐵人家宴」主打為媽媽滋補的養生湯品

主打上海菜的「海派夫人家宴」每套5,800元，包含以老酒醉蝦、涼拌海蜇皮，無錫香脆鱔等六道料理組成的「滬式小滿漢」，搭配人氣美味「滬式東坡肉」以及鮮美的「蒜子燒龍虎班」兩款主菜，以及用料豐富的「火烔花膠燉全雞」，甜品以傳統滬式點心「香酥蘿蔔絲酥餅」做結尾。另外，食肉的饕客可選擇由法籍主廚

諾爾

主導的「冠軍爐烤牛肉饗宴」，以及「三燔日式壽喜燒」，前者包括重達1.2公斤重的「冠軍爐烤美國肋眼牛肉」，搭配「松露薯泥」、「爐烤時蔬」，以及甜品「經典起士蛋糕」，每套4,600元。三燔日式壽喜燒則是集合以頂級美國無骨牛小排以及台灣雪花豬肉兩款肉品搭配季節時蔬皿，每套3,600元。4月30日前預訂母親節闔家外帶餐者，可享85折早鳥優惠或選擇外送到府服務(限大台北地區)。一次購買兩套者，還可獲贈栢麗廳自助晚餐券一張(價值1,628元)。

除了外帶餐飲外，位於酒店一樓的栢麗廳將於5月8日至9日連續兩天在午餐與晚餐時段加碼推出「Super Buffet超級自助餐」，提供上百種餐點選擇，琳瑯滿目的餐點內容包括爐烤美國肋眼牛排、南洋胡椒蟹、明太子透抽、四川風味炸雞、德國豬腳、香煎羊小排、檸檬鮮蝦、東坡牛小排、香烤酥皮鮭魚等輪番上陣，另加入館外餐廳──「泰市場」與「義饗食堂」的招牌菜色，前者包含月亮龍蝦餅、鮑魚干貝海鮮湯、清蒸檸檬鱈魚、蒜味椒鹽蝦、泰式香料烤豬腳、旭蟹、軟絲、深海螺、甜蝦等各式生猛海鮮，義饗食堂則是推出多款義式風味的海鮮、客製化義大利麵品及現烤出爐的豐盛比薩，每人1,880元(需另加一成服務費)。四人同行另可獲贈栢麗廳平日下午茶券乙張。

台北晶華_母親節限定蛋糕「Rouge in Love臻馨」

台北晶華_由晶華軒鄔海明主廚精心打造的「西施美人家宴」

台北晶華_母親節限定蛋糕「Rouge in Love臻馨」

台北晶華_由晶華軒鄔海明主廚精心打造的「西施美人家宴」

至於母親節慶祝必備的母親節蛋糕，將由酒店新到任的法籍點心行政主廚—裴洛偉(Nicolas Pelloie)首次操刀設計的母親節蛋糕「Rouge in Love臻馨」層層堆疊的繽紛愛心，入口後滿是水果的香氣，六吋蛋糕售價1,280元；另一款以風靡歐洲數世紀的法國路易王朝第一美女--龐畢度侯爵夫人(Marquise de Pompadour)為謬斯女神而打造的3D造型蛋糕──「Marquise侯爵夫人」，長、寬18公分，高度26公分，展現出雍容高貴的外型與散發清甜茶香的美味，每組售價1,980元。若於5月8日至9日在酒店內用餐者，憑發票可享母親節蛋糕85折優惠。

圖片：台北晶華酒店提供

(中時新聞網)