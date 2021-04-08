台鐵太魯閣號事故爆出施工管理的大黑洞，工程會主委吳澤成今在立法院表示，義程營造負責人和義祥工業社老闆李義祥同時擔任兩個角色，確實違反《營造業法》，且有借牌轉包的可能。

吳澤成8日赴立法院交通委員會專題報告「0402太魯閣號鐵道事件凸顯之工程發包、監造、施工等作業安全管理之權責釐清及後續改善處置」，他表示，目前由運安會調查事故原因，交通部鐵道局則負責行政調查，他僅能回應4點外界疑慮及後續精進，並表示會要求花蓮縣政府、內政部以及台鐵局落實督促。

首先，公共工程為何都是採最低標？吳澤成解釋，最低標及最有利標都是《採購法》決定的決標方式；後續將再強化機關決定決標方式的能力，例如因案制宜採用評分及格最低標或是最有利標，並將施工團隊（含分包商）履歷列入評選項目。不過今年2億元以上巨額工程也僅74％採最有利標，達查核金額（5千萬元）以上的工程更僅24％採最有利標。

其次，外界質疑紀錄不良廠商為何還能得標多案政府採購？此前交通部已經解釋，分包商義祥工業社之前曾停權1年，停權時間過後仍可得標；另關於外界關注的義程營造有限公司2015年履行花蓮縣政府採購案期間，履約請款文件登載不實，經法院判決有罪，吳澤成表示是花蓮縣政府沒啟動停權措施，工程會已經函請花蓮縣政府說明。

至於義程營造負責人和義祥工業社老闆李義祥同時擔任兩個角色，確實違反《營造業法》，且吳澤成也承認有借牌轉包的可能；為何內政部建置的工地主任系統未能發現此事？吳澤成僅建議主管機關內政部強化登錄系統的勾稽制度。

最後，為何未設置足夠列車安全防護措施？吳澤成說，這是台鐵局自辦的鐵路沿線工程施工，已經訂定相關措施，另台鐵局之外的單位在路線及設施附近施工，也有相關作業要點。吳澤成僅表示台鐵局應督促落實。

(旺報 )