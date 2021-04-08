台鐵太魯閣號2日發生嚴重出軌意外，造成50人死亡、200人輕重傷，交通部長林佳龍先是向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌口頭請辭，6日則遞出書面辭呈。外界要求林佳龍下台的聲音不斷，內政部長徐國勇今（8）日受訪時表示，事發當天他與林佳龍搭飛機前往花蓮時，林就向他表示自己要負起政治責任。

徐國勇今在立法院受訪時表示，「我想該負的責任都要負，該處理的都在處理」，必須把救災做到一個完整的段落，這就是林佳龍的態度；而他們兩人一起搭飛機前往花蓮時，林佳龍也向他表示要負起政治責任。

悼念太魯閣號事故，8日上午9：28分，台鐵全線列車同步鳴笛5秒鐘（摘自鐵道迷林劭劭YouTube／黃婉婷台北傳真）

昨立法院交通委員會安排交通部、台鐵局、運安會進行專案報告，會議前全場人員起立默哀1分鐘。林佳龍受訪時強調，會承擔一切責任，請國人、朝野黨派給他一點時間，把事故傷害降到最低，為所有受難者與關心他們的人多做一些事情，也再次對全國民眾致歉。

此外，對於台鐵改革，林佳龍指出，台鐵許多財務赤字屬於鐵道建設和退休人事，要公司化政府就要幫忙解決，而不是算到台鐵帳上，「不能要台鐵好，又要台鐵不吃草」。

他強調，幫台鐵走出一條路，這不光是台鐵的事情，更是全台灣人的事情。

(中時新聞網)