執刀40載，魏崢看過無數顆心臟，不僅曾執行亞洲第一例人工心臟移植手術、開發出用於主動脈剝離治療的鈦金屬人工血管接環，更是國內首屈一指的心臟外科權威；在他心中，好的外科醫師必須要有哪些真功夫？

在心臟外科界，振興醫院院長魏崢無人不知、無人不曉，由他帶出來的團隊，現在幾乎都成為該領域的頂尖，包括前三軍總醫院院長蔡建松曾於受訪時提到恩師，都難掩感激與崇拜之意。

今年已經70歲的魏崢，行醫40年來天天都在忙碌的行程中，為病患的性命搶時間、為心臟外科手術的發展而努力，在面對日復一日的「開膛剖腹」高壓下，其實有著一顆細膩專注、自在隨和的心。

●凡事不強求，順心順意真性情

很多人不知道，魏崢年輕時心目中理想的職業並非醫師，而是建築師。在大學聯考時選填的志願是建築系，無奈因為考上私立大學，體貼的他為了不想增加家庭經濟負擔，才報考國防醫學院，意外地開啟了從醫之路。

魏崢笑說，其實心臟外科也並非自己一開始就想選擇的，第二名畢業的他，原本是想選擇精神科，但因為要禮讓第一名的學長先選填志願，「所以等輪到我選時，也只剩下外科了。」等到要選專科時，又因為是外科，比同輩早3年進入醫院工作，當時跟他同為住院醫師的同袍都是他的學長，再次禮讓下，最後只好選擇了其他人避之唯恐不及的心臟外科。

當年，心臟外科手術的成功率不高，沒人想碰，別人可能以為是苦日子的開始，但正面思考的他，卻因此想要有所突破而不斷改進技術，他說：「既然成績不好，就表示進步空間大！」 踏實基本功，提攜團隊不藏私 由魏崢帶領的心臟外科團隊，從1988年執行國內第一起心臟移植手術成功病例至今，已經累積超過550例，其中還有一名婦女接受換心至今已經逾30年，成為全亞洲存活最久的換心者。

1996年，魏崢完成全球首例「全人工心臟」替代循環再施行心腎聯合移植的手術；而該手術的第二個成功案例則是在13年後，也代表他的技術整整比別人早了13年。而之後所研發的「鈦金屬人工血管接環」，更大幅增加主動脈剝離手術的成功率，是台灣首件通過FDA許可的植入性血管醫療器材，成績傲視全球。

這些成績的背後，是他每天工作超過12個小時的全心付出，日復一日、年復一年以醫院為家，遇到困難絕不退縮的個性使然。魏崢笑說，40多年的行醫生活，幾乎天天都在醫院、學校往返，甚至連週六、週日都要上工，且經常忙到半夜凌晨，連休息時間都沒有，住院醫師的五年裡，只有在結婚時請了十天假，勞心勞力，既要掌握患者的性命，也要帶領團隊。

振興醫院外科部張忠毅主任曾對媒體形容魏崢不只醫術佳，在手術危及時判斷力快又準，更可貴的是不藏私，會主動提供他院技術支援，連對國外醫師也傾囊相授。魏崢則認為：「救人的事，不用怕別人學，反而更怕別人不學，若能學得好，等於是幫社會解決問題，身為醫師不能用搶病患的角度看事情。」

回任院長職，給予病患好醫療 1994年於三軍總醫院退伍後，魏崢轉任振興復健醫學中心（振興醫院前身）任外科部主任，兩年後升任該院院長。當時振興醫院仍處於百廢待舉的境地，缺乏制度，甚至連開刀要輸的血都得找隔壁的榮總協助，「那時確實很辛苦，等於從無到有，壓力很大，不過也在那樣的情況下，完成許多世界首例，成功打響了知名度。」三年半後他辭去院長一職，專心從事臨床及醫學教學研究工作。

他回憶，那段日子自己就像是掌握風箏起飛的人，成功將振興醫院每天僅有10人看診擴展到兩千人的規模，「那時做的許多事情，其實是冒著很大的風險，但是熬過來了。」如今，只要提到心臟外科，幾乎沒有人不知曉振興醫院。

直到前年（2019年），魏崢再度被董事會任命為院長，詢問他這兩任院長心境感受是否不同？他直言，振興醫院已具備相當規模，現在，他的目標任務是要將該院發展成為國際級、全方位的高端綜合醫院，「把所有的醫師訓練到能獨立自主完成手術，讓振興醫院的任何一項技術都成為最頂尖的。」更希望能藉此機會提供患者最好的醫療照顧。

●外科重邏輯，有邏輯才能把手術開成功

心臟外科醫師執刀動手術，手術台上的患者性命就在轉瞬間，分秒必爭的壓力想來確實令人不由得捏把冷汗，手術會成功的關鍵到底是什麼？魏崢認為，外科手術過程中，絕對的專注力與耐力是必要的基礎，但最重要的成敗關鍵，則是「邏輯」。

無論是臨床或指導教學，只要是跟過他學習的人，都知道魏崢有自己的執刀邏輯。他形容，邏輯概念就跟學習寫電腦程式一樣，一定要知道原始碼，才知道如何編寫程式設計軟體，「有邏輯才能進入學習。開刀本身並不難，但在決定的瞬間，邏輯卻是最重要的，它決定了病患手術的成敗。」也因此，只要是他帶的團隊，都會自然而然的學習到他的邏輯思維。

從軍方出身的他，也相當講究團隊紀律，他認為醫師比的不是聰明才智，而是要在專業能力之外，更要有一顆正直的心，「醫師的醫德比什麼都重要，」他舉例，好比說幫人裝支架，若只想到自己的好處，能不能多賺點錢，有這種私心就可能會危害人命。

台灣心臟權威、振興醫院心臟醫學中心主任魏崢。(圖/本報系資料照片 張鎧乙攝）

●外科醫師要具備的特質

外科醫師的黃金歲月往往比其他專科來得更短，魏崢提及，與他同輩的外科醫師，有不少人都已經因為健康因素而進入退休狀態，但已逾七十的他，現在仍然可執行負責很複雜的手術，他笑說或許這就是使命。

對於近來台灣醫界長年以來的人力短缺情況，再加上外科最容易觸動的醫病關係與醫病糾紛，讓許多年輕學子更不願意選擇進入外科行列，到底什麼樣的特質最適合從事外科？

他認為，外科醫師要具備體力、耐力與愛心，更重要的是，心臟外科講究團隊合作，因此一定要有團隊合作精神；「不能過分重視自己的利益，思考上要有邏輯觀念，不能只會死念書，還要有應變能力。」另外，謙虛、量力而為，知道自己的侷限，不勉強，這些都是對病患負責任的表現。

●養生就是要順其自然

下午四點是多數醫師準備下診的時間，但魏崢說，這個時間幾乎是他每天正要上工且充滿幹勁的時刻，身兼數職的他到底有沒有時間保養養生？「平常這麼忙，不用說運動，能睡個好覺就不錯了。」

或許大家認為，既然是心臟外科名醫，應該對養生很有研究，平日必定比他人更多一分保養。但提到「保養」，他說：「養生不用特意，最好的保養方式就是正常作息、飲食也要順其自然。」運動也是一樣，他不會特意做激烈的運動，認為適度活動才是重點，因此，也不鼓勵進行競賽型的運動，凡事量力而為，不能超出自己能力範圍，就是最好的養生概念。

「順其自然就是想吃什麼就吃什麼，但要適量、不過量。」魏崢指出，有時會特別想吃什麼，可能正是身體反應出自己所需要的，只要記得不要吃太多就好。他也經常勸人吃飯要放慢速度，「這樣才能品嘗到食物的美味，況且慢慢吃，吃得少、也比較不會胖，心情也能更愉悅。」

許多人會用旅遊來紓解壓力，他則笑稱自己是個宅男，沒有奢侈的休閒活動，寧願待在家裡，泡咖啡、聽著喜歡的音樂，欣賞美麗的風景照，再看看別人放在網路上面知識性的文章。「現在網路這麼發達，何必親自走一趟，等那個瞬間消失的美景？況且去了還不一定看得到。」

魏崢直言，外科醫師身處在高壓環境，執刀一定有很大的壓力，「若是早上還能跟我打招呼的患者，開完刀，下午就進太平間，真的是無法接受。」但他始終堅信，手術能成功，壓力自然就能排解；「不成功的刀才是壓力，但若已經盡力，就可以比較輕鬆面對。」

(中時新聞網)