金門縣刑大執行網路巡邏，發現「大拇哥子彈腸」的網購廣告之一。（警方提供）

金門縣刑大執行網路巡邏，發現「大拇哥子彈腸」的網購廣告之二。（警方提供）

金門縣刑警大隊循線兵分2路，在金門、新竹查獲大陸豬肉零食「豬扒脆」一批。（警方提供）

查扣的大陸豬肉零食商品標單，載明產品來自湖南省。（警方提供）

非洲豬瘟疫情出現於亞洲13個國家，衝擊當地相關產業之際，金門地區卻傳出有人在網路銷售來自大陸疫區的豬肉零食，縣刑警大隊循線兵分2路，在金門、新竹破獲網購據點，將陳姓主嫌依違反動物傳染病防治條例送辦外，並繼續追查上游貨源。

縣刑大在今年春節前執行網路巡邏時，發現有地區民眾自大陸輸入香腸零食販賣牟利，且網路留言頗獲好評，顯有觸犯動物傳染病防治條例第33條、第41條之虞，一旦讓非洲豬瘟以此途徑傳入國內，將對本地畜牧產業帶來嚴重衝擊，當即報請金門地檢署指揮，並會同新竹縣刑大共同偵辦。

專案小組埋伏蒐證後，3月中旬見時機成熟，在金門、新竹同步搜索，並通知2地衛生、檢疫單位，現場查扣「大拇哥子彈腸」、「豬扒脆」等各式大陸肉製零食百餘包，相關案情持續擴大追查中。陳姓主嫌則曾在金門就學畢業多年，在經營食品網購後，不定期來往金門、新竹2地。

警方說明，日前新北萬里海邊發現海漂死豬驗出非洲病毒，顯示疫情仍未銷聲匿跡，希望大家不要買賣來路不明的肉品，協力打好這場防疫大作戰，共同守護台灣的「滷肉飯」。

依據動物傳染病防治條例第41條規定，擅自輸入禁止輸入之應施檢疫物者，可處7年以下有期徒刑，得併科新臺幣300萬元以下罰金。警方呼籲賣家切勿心存僥倖，民眾也應拒絕購買，並勇於提出檢舉。

(中時 )