福原愛和江宏傑4年婚姻最近傳出觸礁，昨(7日)週刊報導，對於遠在日本的太太一心求離，江宏傑似乎也想開，友人透露他表示：「沒有說不離喔」，決定勇敢面對婚變事實。近日江宏傑結束替兒子慶生的行程後回到台北錄影，昨錄影結束後，王嘉梁主動貼出會後的照片，炫耀江宏傑罕見主動找他們合影，可見心情應該回復不少。

日前傳出福原愛年初已向江宏傑提出離婚，她回到日本後，先是被媒體拍到和高帥男共遊橫濱，但她強調沒有不倫，是各住一間房，接著又有媒體爆出，福原愛長期受到夫家言語霸凌，婆婆稱她是金雞母，江宏傑還疑似虧她妓女，再加上與大姑不合，讓福原愛身心俱疲，鐵了心離婚。

王家梁曬和江宏傑合影。（圖／翻攝自chialiangwang IG）

對此，江宏傑第一時間發聲明，表示從開始到現在，對福原愛的愛不曾改變，似乎不願放棄這段感情，但隨著女方傳出被高帥男欺騙單身崩潰，友人透露她原本有意和高帥男發展關係，如今不知該相信誰，再加上福原愛始終不願回台正面談判，江宏傑似乎也做好最壞打算，在給兒子的慶生文中寫下：「給你百分之兩百的愛」。

福原愛、江宏傑4年婚姻觸礁。（圖／翻攝自chiang111222 IG）

昨江宏傑現身錄影《全明星運動會》，訪問結束後，王家梁曬出一張和江宏傑、曹佑寧等人合照，欣喜說：「小傑主動找我們拍照耶，正在後訪的跟後訪完離開的人，你們錯失了一次機會，今天是海闊天空的一天」，引來其他隊友如吳心緹、晏柔中表示羨慕，其他網友也替江宏傑打氣，說：「加油」、「Go red加油」、「你們超讚」、「這個顏值，直接組團了啦！」。

(中時新聞網)