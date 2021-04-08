「最美空姐」林佩瑤從《超級星光大道》出道，雖然沒如願當歌手，仍累積不少粉絲支持，近來出新書《我不是最美空姐，我是最快樂空姐》，除了分享一路走來點滴，也包含任職空服員的酸甜苦辣，及過去幾段感情史，不外乎收到很多網友詢問感情上的疑惑，她也毫不遮掩直率回應：「我的答案是叫他滾」。

林佩瑤透露出書之後，除了收到很多粉絲的讀後心得，也收到不少女孩們在感情路上的疑惑，其中就有人詢問：「男友說現在想打拼事業，暫時不想交女朋友，所以提了分手，我該怎麼辦？」這讓她憶起昔日有段感情也是如此，當下以為自己是對方的的牽絆，甚至時常懷疑自己哪裡做得不好，但後來才知道唯一的答案，就是對方根本不夠愛自己，而這一切都是遇到老公才得到解答。

她透露剛認識老公時，當時才開第一家餐廳，一路從交往到結婚後，已經拓展到7家店，曾經詢問老公累不累，老公僅是笑著回答：「妳是我的動力」，這才意識到「愛妳的男人，有妳的陪伴，覺得更有衝勁更有動力；沒那麼愛妳的，覺得妳的陪伴跟付出都是壓力跟牽絆」，因此也直率回應網友答案：「叫他滾」，更不忘笑稱：「中邪後才珍惜清醒的自己」。

對此，許多女性網友也大表認同，紛紛留言：「真心覺妳說的很實在，認同+1」、「嗚嗚，中邪真的要趕快醒過來啦」、「真心愛對方的男生，是不會用任何理由離開妳的」、「說得對極了，跟姊一樣遇過，也深有同感啦」。

(中時新聞網)