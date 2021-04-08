立委陳以信(左)質詢交通部長林佳龍(右)。(中時新聞網直播)

交通委員會進行太魯閣號出軌事故報告並備詢，陳以信質詢林佳龍片段約從8小時13分起。

台鐵太魯閣列車2日發生重大事故，但內閣仍無人負起政治責任，林佳龍提出口頭、書面請辭，行政院長蘇貞昌則對外界要求下台的呼聲，不做表態。國民黨立委陳以信昨(7日)對此在臉書表示，「把話說穿，整件事背後還是蔡總統的政治算計。不讓林佳龍立即下台，是要讓林當蘇貞昌的擋箭牌」。

陳以信認為，林佳龍現在還以部長身分站在立法院，就是對「責任政治」最大的諷刺！林對台鐵負有直接督導之責，因此台鐵發生這麼大的人禍，就是明顯失職，該負行政責任，且依公務員懲戒法，該被免職並移送監察院調查。

目前林佳龍已向蘇貞昌提出書面辭呈，但陳以信說，請辭待命不只便宜林，更是違背責任政治，更何況他還在立法院喊改革，但接下來若獲准下台後，那麼所有承諾不都變成空頭支票？這麼多立委質詢，不都變成在浪費大家時間？「其實這件事真該負政治責任的是蘇貞昌，因蘇對台鐵負間接督導之責，蘇該將林立即免職查辦後，自己再向蔡總統請辭下台！」

陳以信指出，整件事背後還是蔡總統的政治算計，不讓林佳龍立即下台，是要讓林當蘇貞昌的擋箭牌，這次把停損線畫在林佳龍，不能傷到蘇貞昌，因為蘇還要留到8月28日的公投，等公投輸掉後才能讓他下台，否則如果現在就換掉蘇貞昌，屆時政治風暴就會燒到新院長，不只可能向上延燒到蔡總統，也會打亂政治佈局，更會讓執政黨明年選情雪上加霜。

最後，陳以信更稱，至於人民憤怒或責任政治等等，在總統眼裡都不算什麼了。這篇貼文曝光後，有不少網友表達「贊同陳立委的看法」、「請為50條人命討回公道」、「這些人不懂得一顆螺絲釘鬆了，會讓整艘太空船爆炸的道理嗎？」

(中時新聞網)