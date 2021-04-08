捲入王立強共諜疑雲的中國創新投資公司主席向心、龔青夫婦，遭台北地檢署依違反國安法限制出境迄今1年多，北檢查出，向、龔2人隱匿大陸國太公司吸金犯罪所得2億300萬港幣，來台購買信義區冠德遠見3戶豪宅，台北地檢署9日依洗錢罪起訴向、龔2人，並聲請沒收3戶豪宅。至於2人涉犯國安法部分仍在偵辦中。

由於2人境管期限將在4月13日屆滿，檢方起訴2人後，將移審北院，由北院審酌限制出境。依據刑事訴訟法，2人遭起訴，案件繫屬法院，法院有1個月期間審酌是否境管。

自稱共諜的王立強2019年11月總統大選期間，在澳洲爆料，向心夫婦是共諜，2人翌日出境前遭調查局國安站攔下，移送北檢複訊限制2人出境迄今。

檢調懷疑，向心夫婦背景都與大陸軍工企業密切；向心畢業於隸屬大陸工信部的南京理工大學（前身為解放軍軍事工程學院）碩士，曾任職中國兵器工業集團旗下，90年代以生產黑星手槍（54式手槍）聞名的「北方工業公司」。龔青則曾任職中國國防科技信息中心。

2016年龔申請在台投資1億元設立中華資本公司，但經濟部投審會依國安單位意見，認為2人投資的中國創新投資、中國趨勢公司曾與中國軍工企業旗下公司簽署合作意向書，有國安疑慮而駁回。

向心夫婦自2、3年前起，斥資在北市信義區購買2戶豪宅收租，另花1000多萬在新北市林口區買房；2人來台都住台北五星級飯店，檢調起疑，釐清2人來台是否涉犯國安法發展組織罪。

但檢調清查2人金流發現，2人涉嫌洗錢，查出大陸人徐勤、陳佳菁在大陸設立國太公司吸金400億人民幣，2人各被判無期徒刑，12年，但陳女將國太犯罪所得購買向心夫婦經營的香港中國趨勢公司，國太公司持有趨勢公司27.75％股權。

國太公司將港幣2億300元匯入向心夫婦的中國創新公司帳戶洗錢，再流回國太公司，大陸公安2016年搜索國太公司，約談向心，並查扣財產，向心為隱匿港幣2億300元犯罪所得，來台購買北市信義區「冠德遠見」14樓及10樓3戶豪宅，並登記向心夫婦名下。據了解，向心夫婦否認犯罪。

(中時 )