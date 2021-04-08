台鐵太魯閣號日前發生出軌意外，其中25歲的台鐵員工女兒卓思潔也不幸罹難，她因頭部下顎以上全消失，只剩後腦掛著一皮膚，遺體修復難度之高，但因搜救過程中有找到卓女臉皮，修復團隊前後花了4天，今凌晨總算修復完畢，上午8時卓遺體已由家屬帶回台東，卓父母見到修復完整的愛女，一時潸然淚下，稱「一看就是我們家的孩子，非常像」。

事故發生後，罹難者遺體修復的大任落在「76行者遺體修復團隊」上，團隊發言人王薇君指出，今早8時，思潔家人來帶女兒回家，見到修復完整的遺體時，卓母說「一看就是我們家的孩子，非常像」，接著牽著思潔的手講了好多話，此景也讓團隊為之鼻酸。

之後，卓母淚眼汪汪向她說，感謝團隊想方設法讓她的遺體更完整，還說思潔實在太頑皮，讓團隊花了這麼久時間才修復完畢，王則回說，畢竟思潔也是20幾歲的孩子，就頑皮一下沒關係，反倒是團隊感到不好意思，讓家屬等那麼久，卓母則回「沒關係，這也是等最後一次了」。

王薇君說，團隊自事發當天就進駐現場，面對國殤事件，團隊間氣氛低迷，得知有團員生日時，便買個蛋糕簡單慶生，眾人僅拍手致意未唱生日快樂歌，許願時團員雖未將願望闡明，但事後她才知道團員許的願望是「希望罹難者能完整回家」，果不其然，許願完3小時就找到思潔的臉部組織和憲兵莊建致的下肢。

王薇君表示，團隊已經修復超過30具遺體，目前還剩7具受創較嚴重的，進行中還有陳佳欣、網紅吳享哲、消防員黃法喆3具，估計10號以前可以修復完畢，但7人之中還有2名美籍人士，由於沒有死亡證明，無法進行遺體修復，還要等官方協助才能作業。

(中時 )